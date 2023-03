Hoge opbrengst van acties op De Fakkel uit Goudriaan voor slachtoffers aardbeving

GOUDRIAAN • In de afgelopen weken hebben de kinderen van christelijke basisschool De Fakkel in Goudriaan actie gevoerd voor de slachtoffers in Turkije en Syrië.

Er is chocola verkocht; er zijn lege flessen ingezameld en er is zendingsgeld gespaard. De opbrengst van al deze activiteiten is 2690 euro. Dit geld is overgemaakt naar de ZOA.