Sjaak Oudakker benoemd tot erelid bij Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

di 31 jan 2023, 08:55

GIESSEN-OUDEKERK • Tijdens de druk bezochte ledenvergadering van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk in Café-Restaurant Olt Ghiessen heeft Oranjevereniging Giessen-Oudekerk op 27 januari, na 34 jaar bestuurslidmaatschap afscheid genomen van Sjaak Oudakker.

“Ik ben nu 80 jaar en het is welletjes geweest”, aldus Sjaak. Hij was altijd één van de drijvende krachten achter de gondelvaart. Zo heeft hij jarenlang als sleper de zolderbakken uit Zaandam en uit de regio gehaald en was hij altijd druk met het slepen van bakken op de Giessen. De gondelvaart zit Sjaak in het hart.

Sjaak werd als dank voor zijn inspanningen benoemd tot erelid van de vereniging en ontving ook een prachtige RVS plaquette. Uiteraard werd ook zijn vrouw Adrie in de bloemetjes gezet.

Tijdens de jaarvergadering werd ook het jaarprogramma goedgekeurd. Naast de traditionele Koningsdag zal er vanaf 6 september weer een feesttent in het dorp staan.