Prom’es slaat eerste paal voor nieuw pand in Bleskensgraaf

wo 25 jan 2023, 08:48

BLESKENSGRAAF • Oud-directeur en -eigenaar Barend den Ouden heeft donderdagochtend 19 januari de eerste paal geslagen van het nieuwe kantoor- en bedrijfspand voor Prom’es. Deze feestelijke handeling, in aanwezigheid van het voltallige Prom’es-personeel en genodigden, is het startsein van de bouw van een mooi energieneutraal pand aan de Weideweg in Bleskensgraaf.

De bouw is voor Prom’es, dat sinds juni 2022 onderdeel is van de Orakel Group NV, na twee zware coronajaren een belangrijke stap. Prom’es houdt zich bezig met de verkoop van startnummers, medailles en allerlei andere evenementbenodigdheden aan hardloop- en fietsevenementen. Managementteam Prom’es: “Vanuit de polder ontzorgen we al ruim 25 jaar evenementen van 100 tot 100.000 deelnemers in binnen- en buitenland. Het nieuwe pand biedt Prom’es volop mogelijkheden om de voor corona ingezette groei door te zetten.”

EKB Ontwikkeling verzorgt de ontwikkeling van deze locatie. Naar verwachting wordt het pand eind 2023 opgeleverd. Prom’es, dat nu is gevestigd in Molenaarsgraaf, ziet uit naar de verhuizing. Ondanks het internationale werkveld blijft Prom’es volgens het managementteam graag gevestigd in de gemeente Molenlanden: “Het personeel komt uit deze regio. Veel collega’s komen met de fiets naar het werk.” In het nieuwbouwpand is overigens nog een bedrijfs- en/of kantoorgedeelte beschikbaar voor de verhuur.