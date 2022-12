PM stelt vragen over daklozen in de gemeente Molenlanden

do 8 dec 2022, 09:12

MOLENLANDEN • De fractie van Progressief Molenlanden (PM) heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het aantal daklozen in Molenlanden en wat de gemeente kan doen om hen te helpen.

Landelijk gezien is het aantal daklozen in een jaar tijd landelijk met bijna een kwart toegenomen, constateert het Leger des Heils op basis van eigen cijfers. Onder jongeren ligt die toename nog hoger.

“Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd”, vinden Jeannette Hessels en Paul Wols van PM. “Als gemeente hebben we de verantwoording om inwoners te helpen en te voorkomen dat onze inwoners hun dak kwijt raken. Wie het door omstandigheden toch verliest, bieden we toch een goede en veilige tijdelijke plek. We bieden ook een nieuwe kans mét de ondersteuning die eventueel nodig is.”

De gemeente Molenlanden werkt hierin sinds januari 2021 samen met de GGD, de Sociale Dienst Drechtsteden, Avres, het Sociaal Wijkteams en het Leger des Heils.

Concrete cijfers van het aantal dak- en thuislozen in de gemeente Molenlanden zijn er echter niet. Progressief Molenlanden wil hierin inzicht krijgen en heeft het gemeentebestuur verzocht om meer informatie. Ook wil de partij weten hoe deze groep mensen geholpen wordt en hoe de gemeente voorkomt dat kwetsbare jongeren uit de jeugdzorg dakloos worden tijdens de overgang van jeugd- naar volwassenzorg.

PM vindt dat daklozen niet in een opvang terecht moeten komen, maar begeleid moeten worden in een eigen woning. Sobere woonunits of tiny houses zouden hiervoor ingezet kunnen worden.