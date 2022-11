Tweede ronde bomenactie in Molenlanden een succes: 777 bomen opgehaald

MOLENLANDEN • Ruim 360 inwoners van Molenlanden hebben tijdens de tweede bomenactie van de gemeente voor een symbolisch bedrag een boom aangevraagd voor in hun tuin.

Op zaterdagochtend 26 november haalden zij hun boom of bomen op bij één van drie gemeentewerven. De sfeer was goed. Inwoners waren enthousiast over de bomenactie én over de kwaliteit van de bomen. In totaal werden 777 bomen opgehaald. Een mooi resultaat van deze tweede ronde. De actie ‘2021 extra bomen’ wordt in het najaar van 2023 nog een keer herhaald.

Vanwege de grote belangstelling konden inwoners in tijdsblokken hun boom ophalen. Bij het ophalen ontvingen inwoners ook materialen om de boom te planten, zoals een boompaal, band en spijkers. Wethouder Jan Lock: “Leuk om te zien hoe enthousiast inwoners zijn. Ze vinden het een leuke actie en zijn blij verrast over de kwaliteit van de bomen. Ik wens alle nieuwe boomeigenaren veel plezier met hun boom in hun tuin. Na het planten begint het genieten: van het blad en de bloemen in het voorjaar, van de natuurlijke schaduw in de zomer en van de wisselende bladkleuren in de herfst.”

Samen met Stichting Duurzaam Molenlanden wil de gemeente deze ambitie realiseren. Inmiddels is Molenlanden echt een stuk groener. Jan Lock: “In totaal zijn tot nu toe ruim 1500 bomen geplant. Inwoners plantten bomen in hun tuin en de gemeente in de openbare ruimte. We zijn blij met dit mooie resultaat. Met deze extra bomen geven we invulling aan onze klimaatopgave en verhogen we de biodiversiteit.”

Eind 2023 wordt de actie nog een keer herhaald. Zodra hierover meer bekend is, informeert de gemeente via berichten op de gemeentepagina, via de website en social media. Voor meer informatie, zie ook www.duurzaammolenlanden.nl.