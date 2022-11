Jongeren verrast met uitreiking Vijfheerenlanden Jeugdpenning: ‘Zij zijn een inspiratiebron’

do 24 nov 2022, 09:48

Algemeen 120 keer gelezen

VIANEN • Burgemeester Sjors Fröhlich en jeugdwethouder Kees Bel hebben gisteren meerdere jongeren mogen verrassen met de Vijfheerenlanden Jeugdpenning. Deze jongeren staan op jonge leeftijd al klaar voor anderen en/of organiseren allerlei activiteiten. De feestelijke uitreiking vond plaats in het theater van Helsdingen Sport en Cultuur in Vianen.

Jongeren voor Jongeren

Emre Kürsad Kösker (17 jaar), Hamza el Bouchahati (22 jaar), See Mohammed el Moussati (17 jaar), Ramazan Elmaci (21 jaar) en Adem Nail Sahin (20 jaar) vormen, samen met de 28-jarige Ismail Er, de groep Jongeren voor Jongeren. Sinds twee jaar zet de Leerdamse groep zich in voor jongeren in Vijfheerenlanden.

Van het organiseren van activiteiten tot het geven van gast- of bijlessen op scholen en van het meedenken in werkgroepen tot het beheren van een voetbalkooi. Het is een enthousiaste groep die van aanpakken weet en andere jongeren daarin meeneemt. Jongeren voor Jongeren draagt hierdoor bij aan een gemeente waarin het fijn samenleven is en wordt omgekeken naar elkaar.



Sjoerd van der Sluijs, 23 jaar, Leerdam

Hij is een bekend gezicht bij Hockeyclub Leerdam en van grote waarde voor de vereniging. Al jaren traint hij vol enthousiasme diverse teams en leert hij hen de fijne kneepjes van het hockey. Jongensteam of meisjesteam, jeugd of senioren, een kleine of grote groep; Sjoerd draait er zijn hand niet voor om. Ook organiseert hij allerlei activiteiten en heeft hij zitting in diverse commissies. Hij draagt het echte clubgevoel uit en is daarin een voorbeeld voor jong en oud.



Commissie Openingsfeest Leerdam Sport ‘55

Al jaren zijn Sandro Blom (20 jaar), Justin de Bruin (20 jaar), Kevin Linders (19 jaar) en Desmond de Jong (22 Jaar) vrijwilligers bij Leerdam Sport ’55. Zo zetten zij zich in als scheidsrechters bij jeugdwedstrijden en als trainers bij jeugdteams. Ook houden zij de website en social media kanalen van de voetbalvereniging bij en organiseren zij allerlei activiteiten, waaronder het grote openingsfeest van het sportcomplex afgelopen jaar. Voor de vereniging zijn de jongens “goud waard”.



Anouk Baars, 18 jaar, Leerbroek

Ze was destijds de jongste vrijwilligster die SYNza ooit had aangenomen. Na het vervullen van haar maatschappelijke stage, bleef ze zich als vrijwilliger inzetten bij de stichting die gespecialiseerde zaterdagbesteding aanbiedt voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Mede door haar enthousiaste en liefdevolle aandacht kunnen zij een leuke dag of avond beleven. Anouk staat klaar voor anderen en is daarmee een voorbeeld voor velen.



Trots

De Vijfheerenlanden Jeugdpenning werd voor het derde jaar op rij uitgereikt. “In onze gemeente wonen veel jongeren die zich actief inzetten voor een ander”, licht burgemeester Fröhlich toe. “Naast school, studie of werk. Zij zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Jong geleerd is immers oud gedaan!”

Wethouder Bel vult aan: “Zij zijn een inspiratiebron voor ons allemaal. Als je op zo’n jonge leeftijd het besef hebt om iets voor anderen te doen, je ook echt inzet voor de samenleving, dan verdient dat alle waardering. Wij zijn dan ook supertrots op deze jongeren en zetten ze graag in het zonnetje.”



Iedereen die een jongere voor wil dragen voor de gemeentelijke onderscheiding, kan dit doen. Vóór 1 september 2023 op www.vijfheerenlanden.nl/jeugdpenning.