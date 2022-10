Schoolkinderen uit Streefkerk maken gedichten tijdens Kinderboekenweek

STREEFKERK • De leerlingen van de groepen 6 en 7 van OBS De Boomgaard uit Streefkerk konden het niet groener doen tijdens de Gi-Ga groene Kinderboekenweek.

Met Jos van Hest als dichter-docent volgden zij een workshop ‘Gedichten maken is leuk’. Zij vertrokken van hun school in Streefkerk via de Tiendweg de polder in naar de Achtkante molen van de molenstichting Simav, waar zij een mooie verhalen van molenaar Cees Noorlander kregen over hoe het er vroeger in de molen toeging. Daarbij verzamelden de kinderen mooie nieuwe woorden.

Met al die woorden op hun blaadje gingen ze naar de Koffiemolen om met al die woorden in de workshop gedichten maken. Niet in de klas, maar buiten midden in polder, onder genot van een extra flesje fruitdrank. “Zo’n leuke les heb ik nog nooit gehad”, zei één van de leerlingen na afloop.

Op school lazen zij hun zelf gemaakte gedicht voor. “Knap hoe kinderen dat kunnen”, reageert Roel Teeuwen van Lionsclub Alblasserwaard Souburgh, die het project begeleidde.

Deze les hoorde bij het project Dichter bij de Polder het gedichten project van de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh. Waarbij het Gedicht van Radna Fabias , gesponsord door de Stichting StrandLinks ook nog even extra aandacht kreeg.

Al de gedichten van de leerlingen worden in een bundeltje gedrukt en uitgeven. Voor al de kinderen één, te koop in de boekwinkel, te lenen in de bibliotheek en opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.