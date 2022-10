Roman Janny den Besten over kind met ernstige beperkingen

21 minuten geleden

Algemeen 96 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Schrijfster Janny den Besten uit Nieuw-Lekkerland heeft vorige week haar nieuwste roman ‘Toen de muziek stopte’ gepresenteerd.

Ze deed dat tijdens een bijeenkomst met vrouwen die hun persoonlijk verhaal met haar gedeeld hadden en op die manier hun medewerking verleend hebben aan het boek.

“Zou je een boek willen schrijven over een kind met een zeer ernstige meervoudige beperking?” Die vraag ontving schrijfster Janny den Besten een jaar of vier geleden. De vraagsteller, zelf moeder van een kind met een zeer ernstige meervoudige beperking (ZEMB), vond het fijn als er een roman over dit onderwerp zou komen, te meer omdat hierover nog geen boeken bestonden.

Janny ‘had’ wel iets met dit thema, maar moest er eerst goed over nadenken. Via via kwam ze in contact met meerdere moeders van een kind met een ZEMB en sprak van hart tot hart met deze vrouwen. Vanaf die tijd was ze helemaal ‘om’ en schreef haar roman ‘Toen de muziek stopte’.

“Het was heel fijn dat deze moeders hun verhaal met mij wilden delen. En bijzonder om hun kinderen te ontmoeten. De kinderen kunnen niet lopen, niet praten, maken spastische bewegingen. Toch reageerden ze op mijn stem en aanrakingen. Ontroerend was het om samen met een moeder te zingen ‘Ik zag een kuikentje’. Het meisje had blaasontsteking, lag met rode koortswangen in haar bedbox, maar reageerde met enthousiaste armbewegingen op ‘In de schaduw van Uw vleugels wil ik schuilen, o Heer.’”

Na veel gesprekken en het lezen van diverse boeken en websites schreef Janny haar roman. Marjon, een fictief persoon, streeft naar een carrière als violist. Haar leven is perfect op orde: een goed huwelijk, een leuk zoontje, geweldige vakanties en haar professioneel vioolspel. Tot haar tweede kind geboren wordt: een meisje met een ZEMB. Daardoor verandert alles en storten Marjons plannen in elkaar. In dit boek wordt haar strijd beschreven om in te gaan zien wat nu werkelijk belangrijk is in dit leven.

Toen de muziek stopte is Janny’s 27e boek. “Ik geniet enorm van schrijven”, vertelt ze. “Mijn volgende kinderboek, deel 10 van de Jens-en-Jolienserie, komt in het volgend voorjaar uit. Inmiddels ben ik bezig aan het vervolg op de juist uitgekomen roman.”

Toen de muziek stopte telt 326 bladzijden, is uitgegeven door Uitgeverij De Banier en is voor 17,95 euro te koop in de boekwinkel.