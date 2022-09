Stichting BlauwZaam houdt bijeenkomst over verduurzamen van bedrijfspanden met waterstof

SLIEDRECHT • Stichting BlauwZaam houdt donderdag 29 september een ‘Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst’ over het thema ‘Waterstof’.

Centraal staat de vraag of waterstof de oplossing is voor het verduurzamen van bedrijfspanden. De middag vindt plaats in het kantoorpand van Stout en Herkon langs de A15 in Sliedrecht. De aanvang is 15.30 uur; vanaf 15.00 uur zijn de deuren open.

Na afloop is er van 16.30 tot 17.30 uur een netwerkborrel. Deelname is kosteloos. Aanmelden en meer informatie: www.blauwzaam.nl.