Groen licht gemeenteraad: zwembaden Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland over in lokale handen

56 minuten geleden

molenlanden • De Molenlandse gemeenteraad stemde dinsdag unaniem in met de verzelfstandiging van de zwembaden De Dompelaar in Groot-Ammers en Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland.

Dat betekent dat het beheer en exploitatie van deze zwembaden vanaf volgend seizoen door twee lokale stichtingen op zich wordt genomen. Een besluit waar wethouder Bram Visser erg blij mee is. “We nemen afscheid van een commerciële exploitant en zetten de samenleving in zijn kracht.”

Dat de gemeente Molenlanden daarmee een risico neemt, willen de SGP en het CDA tijdens de vergadering niet onbenoemd laten. “Wij hebben vertrouwen in de club mensen die dit gaan doen”, stelt SGP-raadslid Wietse Blok. “Maar dat neemt niet weg dat we als raad een besluit moeten nemen op basis van de cijfers die er liggen en de stukken die er zijn.”

“Er zijn er gewoon een aantal onzekere factoren, neem alleen al de gasprijzen en de invloed die dat heeft op het zwembad. Niet voor niets schrijft het college bij de kanttekeningen op het raadsvoorstel, dat het ondanks het ambitieuze bedrijfsplan ook nog de kans aanwezig is dat De Dompelaar niet kostendekkend kan zijn. Het kan dus zijn dat we over drie jaar zeggen: we hebben er alles aan gedaan, we hebben er geld in gestoken, het is ons toch niet gelukt.”

Update

Om vinger aan de pols te houden vroeg Blok dan ook om een specificatie van de periodieke update die de wethouder de gemeenteraad al toezegde en die is er: de wethouder streeft erna om de gemeenteraad elk half jaar op de hoogte te brengen van de voortgang van de plannen.

Dat betekent dat de bestuursleden van ‘De Vrienden van De Dompelaar’ en ‘Hou Zwembad Schoonenburg Open’ nu aan de bak moeten. De komende maanden zal nog veel werk verzet moeten worden. Of zoals VVD-fractievoorzitter Bert Snoek het verwoordde: “Pak uw kansen en zorg ervoor dat onze kinderen en kleinkinderen in Nieuw-Lekkerland n Groot-Ammers blijvend kunnen zwemmen in jullie zwembaden.”

Met daarbij een advies van Wilma de Moel van Doe Mee! Molenlanden: “Stel je als organisatie open voor de ervaring van de Giessenlandse zwembaden. Trek op tijd aan de bel als er iets niet lukt.”