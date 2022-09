Oud-burgemeester Oud-Alblas Hans van Es overleden

45 minuten geleden

Algemeen 165 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Hans van Es, oud-burgemeester van de voormalige gemeente Oud-Alblas, is op 8 september overleden op 91-jarige leeftijd.

Hans van Es kwam in 1930 in Tienhoven aan de Lek ter wereld. In november 1963 werd de ARP-politicus benoemd tot burgemeester van Oud-Alblas. Bijna vijf jaar later, in 1968, volgde de overstap naar Middelharnis. Vanaf 1979 was Van Es de burgemeester van Maassluis. In januari 1993 ging hij daar vervroegd met pensioen.