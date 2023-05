A15 bij Sliedrecht dicht na ongeval; omleiding ingesteld

1 uur geleden

SLIEDRECHT • Door een ongeluk is de A15 richting Rotterdam woensdagochtend 24 mei afgesloten tussen Sliedrecht-Oost en Sliedrecht-West. De betrokken voertuigen versperren de volledige rijbaan. Het is nog onduidelijk hoelang de afhandeling gaat duren.

Omdat de weg volledig afgesloten is heeft Rijkswaterstaat een omleiding ingesteld. Verkeer richting Rotterdam wordt vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via Breda en Roosendaal over de A27, A59 en A16.