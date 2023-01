Brandweer blust schoorsteenbrand in Schelluinen

di 31 jan 2023, 15:06

SCHELLUINEN • De brandweer heeft dinsdagmiddag 31 januari een schoorsteenbrand geblust bij een woning aan de Voordijk in Schelluinen.

Met een ramoneur is de schoorsteenpijp ontdaan van brandende deeltjes. De brandende deeltjes zijn in een emmer naar buiten gebracht en afgeblust. De woning is door de brandweer geventileerd.

De Voordijk was door de inzet van de brandweer enige tijd afgesloten voor verkeer.