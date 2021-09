Voormalig VC WIK-trainer Gerard Koeman plotseling overleden

IJSSELSTEIN • Trainer-coach Gerard Koeman van het eerste herenteam van volleybalvereniging Vives is onverwacht overleden na zaterdag tijdens de wedstrijd van zijn team onwel te zijn geworden.

De tragische gebeurtenis vond zaterdag plaats tijdens een oefenwedstrijd van zijn team in de IJsselhal. Gerard Koeman, trainer-coach van het team sinds dit seizoen, werd plotseling onwel en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zondag bereikte de vereniging het trieste bericht van zijn overlijden. Hij was 68 jaar oud.

Gerard Koeman was net begonnen aan zijn nieuwe trainersavontuur bij Vives, dat uitkomt in de Eerste divisie B. Voorheen was hij onder andere actief bij VC WIK uit Groot-Ammers en VC Shot uit Culemborg. Naast volleybal hield hij ook erg van golf. Gerard was een bekende en geliefde man binnen de volleybalwereld. Hij wordt omschreven als een zeer gepassioneerde trainer met een tomeloze energie en drive om het beste uit zijn team te halen.

Er waren zaterdag veel mensen aanwezig in de sporthal in IJsselstein. Veel omstanders schoten direct te hulp om eerste hulp te bieden. Deze gebeurtenis heeft op iedereen grote impact gehad.

