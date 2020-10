Eerste setwinst VC WIK

GROOT-AMMERS • Het heeft even geduurd, maar de vrouwenhoofdmacht van VC WIK heeft in de eerste divisie de eerste setwinst binnen.

De foutenlast aan de kant van de Groot-Ammerse volleybalsters was in de eerste drie sets tegen Stravoc nog te groot: 17-25, 13-25 en 20-25.

In de vierde set speelde VC WIK ‘alles of niets’. Met veel vechtlust trok de thuisploeg deze set met 25-22 over de streep. Komende zaterdag wacht de derby tegen Volley Meerkerk’95.