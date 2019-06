Huisvesting gemeente Molenlanden: focus op Bleskensgraaf

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden vindt het geen goed idee voor de huisvesting van de gemeentelijke binnen- en buitendienst ook de variant 'gemeentehuis Hoornaar' uit te werken. Dat statement werd dinsdagavond klip en klaar gemaakt in een raadsbreed opgesteld amendement.

De gemeenteraad houdt vast aan de oorspronkelijke uitgangspunten: een jaarlijkse exploitatielast van 7,5 ton en een kleine 10 miljoen euro aan bouwkosten. Locatie: Bleskensgraaf. Een verbouwing van De Spil, met gedeeltelijke nieuwbouw op een kavel erachter. De buitendienst moet komen aan de Melkweg in Bleskensgraaf, met behoud van de gemeentewerf in Noordeloos en in combinatie met zeven steunpunten.

Hele toer

Wethouder Bram Visser heeft het er mee te doen. "We gaan graag met deze opdracht aan de slag, maar... het kan wel een hele toer worden", waarschuwde hij. "We zijn eerder niet voor niks met een tweede optie gekomen."

Juist over die tweede optie, het huidige gemeentehuis in Hoornaar, wilde Harry Stam (CU) nadere uitleg. "Gezien het amendement is dit nu niet het gepaste moment; het is mosterd na de maaltijd", vond Visser.

Om vervolgens toch te zeggen: "Ik kan me goed voorstellen dat u zich enigszins overvallen voelde. Het was beter geweest als we eerst een informerende bijeenkomst hadden gehouden. Ik hoop in september een betere beurt te maken."

Besluit in oktober

Naar aanleiding van de opdracht aan het college die in het amendement verweven zat, komt er op voorstel van wethouder Visser na het zomerreces namelijk nu wel een informatiebijeenkomst.

Het streven van de gemeenteraad is vervolgens om in oktober tot besluitvorming te komen.