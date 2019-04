ChristenUnie wil duidelijkheid over behoefte woningen in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • ChristenUnie Molenlanden vraagt bij het college naar mogelijkheden om specifieke behoefte aan woningen in Nieuw-Lekkerland te achterhalen.

"Tijdens de informatieavond in het Carillon van woensdag 17 april hebben ontzettend veel mensen aangegeven dat ze heel graag zouden willen blijven wonen in Nieuw-Lekkerland, en dan met name in een appartement", aldus Harry Stam van de CU.

"Ik vraag me af of er bij het college goed bekend is welke specifieke behoefte er bij mijn dorpsgenoten leven. Er zijn anderhalf jaar geleden wel cijfers met de raad gedeeld, maar dat betrof met name schattingen van landelijke trends", vervolgt hij.

Woningbouwbeleid

Stam denkt dat een eenvoudige enquête waarin Nieuw-Lekkerlanders kunnen aangeven in welk type woning, prijs en andere kenmerken zij geïnteresseerd zijn, het college goed kan helpen bij het ontwikkelen van specifiek woningbouwbeleid voor Nieuw-Lekkerland.

"Het lijkt me niet zo moeilijk dat te organiseren. We kunnen voor een nieuwe burgemeester ook snel een enquête inzetten, dus moet het voor de duizenden Lekkerlanders ook kunnen. Ik hoop dat het college hierin daadkracht wil tonen".