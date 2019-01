• Nol Bikker (links op de foto) deed ook in 2014 een poging om in het Guinness World Records te komen. (Foto: Geurt Mouthaan)

• Nol Bikker (links op de foto) deed ook in 2014 een poging om in het Guinness World Records te komen. (Foto: Geurt Mouthaan)

NOORDELOOS • Nol Bikker van Nol Bikker Motoren in Noordeloos doet op 25 mei opnieuw een poging om met een tocht met de meeste deelnemers op een Kawasaki motorfiets in het Guinness World Records te komen.

Eerder probeerde hij dat al in 2014; toen bleken er uiteindelijk te weinig Kawasaki's mee te rijden voor een vermelding in dit wereldberoemde boek. Op 25 mei waagt Bikker een nieuwe poging. 'Op 28 mei 1979 is Nol Bikker officieel begonnen met zijn Kawasaki-activiteiten op de Grotewaard 8 in Noordeloos. Een mooie reden om dit na veertig jaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan', zo valt te lezen op de Facebookpagina van Polderevenementen Noordeloos.

Het doel is zoveel mogelijk Kawasaki's op zaterdag 25 mei in de polder op de Grotewaard 8 achter zijn bedrijf naar Noordeloos te trekken. De inschrijving is al geopend; deze is te vinden op www.polderevenementen.nl. De tocht van veertig kilometer wordt gereden met de oudste Kawasaki's voorop met in volgorde van 'afgifte datum eerste toelating' de nieuwere Kawasaki's daar achter in één lang lint.

Notaris

De notaris zal het aantal Kawasaki's officieel tellen bij het uit de polder rijden voor de registratie 'Grootste Kawasaki Tourtocht'. Dit alles voor een vermelding in het Guinness World Records. Er zijn ook prijzen voor onder meer de deelnemer met de oudste Kawasaki en de deelnemer 'het verste van Noordeloos gelegen'

'We zullen de recordpoging met veel tweetakten opstarten. Nol zal een Kawasaki 250 Samurai uit 1968 pakken. De 250 Samurai was zijn eerste Kawasaki die zoveel indruk op hem maakte, waardoor hij het merk Kawasaki nooit meer losgelaten heeft. In de grote spantent van 450 vierkante meter is er voldoende plaats om alle Kawasaki clubs een plaats te geven om zich te laten profileren.'

De start van de recordpoging is om 15.00 uur.