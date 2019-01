Toch brievenbus bij Brederode's Hof in Giessenburg

GIESSENBURG • Na veel onderzoek, klachten indienen en doorzettingsvermogen is het Ruud van Rijn uit Giessenburg gelukt om voor de inwoners van Bredero's Hof in Giessenburg een brievenbus 'te regelen'.

Voor de zomervakantie had Ruud van Rijn, destijds was hij raadslid voor de PvdA in Giessenlanden en inwoner van Giessenburg, tijdens een raadsvergadering in de toenmalige gemeente Giessenlanden mondelinge vragen gesteld omtrent de intentie van PostNL de brievenbus bij van Brederode's Hof te Giessenburg weg te halen. Net als de bewoners van ouderencomplex Bredero's Hof aan de Van Brederodestraat in Giessenburg was hij hiermee niet blij.

Toen vervolgens daadwerkelijk in de zomervakantie de brievenbus werd weggehaald, heeft hij schriftelijk vragen gesteld aan het college van Giessenlanden. Als antwoord kreeg van Rijn te horen dat PostNL er naar gekeken had, maar bleef bij haar besluit.

Geen genoegen

Met dat antwoord nam Van Rijn, hij is sinds 1 januari dit jaar raadslid namens DoeMee! Molenlanden, geen genoegen. Hij ging zelf op onderzoek uit en diende een klacht in bij PostNL, met daarbij het verzoek de brievenbus die gehandhaafd was aan de van Stolberglaan in het dorp te verplaatsen naar de Brederode's Hof. Toen een reactie uitbleef, heeft hij opnieuw gebeld en na een maand kreeg hij het antwoord, nadat hij overigens zelf weer contact moest opnemen met PostNL.

'De brievenbus aan de van Stolberglaan 1 kon niet verplaatst worden omdat er zich binnen een straal van 250 meter er een zorginstelling bevond'. Voor Van Rijn was dat een verrassend antwoord. Volgens hem was dit namelijk niet het geval, maar na een maand kwam dan toch het verlossende licht op de zaak. Het betrof de ASVZ locatie Matthijs Marijke. Hier zouden veel klanten wonen, die gebruik zouden maken van de brievenbus aan de Van Stolberglaan. Deze instelling is echter zo geïntegreerd in het dorp dat het niet wordt gezien als een aparte zorginstelling,

Vervolgens heeft van Rijn contact opgenomen met deze instelling en zoals verwacht maken de bewoners bijna geen gebruik van de brievenbus vlakbij hun voorziening. Zij gaan al dan niet begeleid naar het dorp en doen aldaar de brieven op de bus.

Veertig handtekeningen

Dat was voor Van Rijn reden om wederom contact op te nemen met PostNL. Nu vergezeld met een brief vanuit Matthijs Marijke met de verklaring dat zij nauwelijks gebruik maken van de brievenbus aan de van Stolberglaan. Ook stuurde Van Rijn een brief mee vanuit van Brederode's Hof met veertig handtekeningen van de bewoners.

PostNL geeft als reactie daarop aan dat besloten is om de brievenbus te gaan verplaatsen. "Vorig jaar, bij de nieuwe verdeling van brievenbussen, hebben we onder meer gebruik gemaakt van de gegevens van Zorgkaart Nederland", vertelt Ellen Talsma van PostNL. "Omdat Bredero's Hof geen geregistreerde zorginstelling is, stond die er niet op. Matthijs Marijke juist wel. Vandaar onze aanvankelijke beslissing om de brievenbus bij Matthijs Marijke te plaatsen. Nu de gebruikers hebben aangegeven dat Bredero's Hof de voorkeur heeft, hebben we besloten om de brievenbus alsnog daarheen te verplaatsen."

Uiterlijk begin februari zal de verhuizing van de brievenbus geregeld zijn. Ruud van Rijn: "De actie is geslaagd en ik ben dik tevreden." En met een knipoog: "Wel balen dat de dichtstbijzijnde brievenbus bij mijn huis nu verplaatst wordt en ik daar geen gebruiken meer van kan maken… Ik heb het er echter graag voor over om wat verder te lopen of fietsen."