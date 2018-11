Ondernemersvereniging de Graafstroom: zorgen over vertraging aanleg glasvezel

MOLENWAARD • Ondernemersvereniging de Graafstroom vindt de mogelijke vertraging van de aanleg van glasvezel in Molenwaard een zorgelijke ontwikkeling en wil in gesprek hierover met het Molenwaardse gemeentebestuur.

Dat laat de vereniging in een brief aan het college en de raad weten. 'Als ondernemers zitten we te springen om glasvezel. Nu leek het de goede kant op te gaan, maar helaas nu zijn er weer geluiden dat het bij de gemeente vertraging oploopt doordat er een bepaalde selectieprocedure moet worden uitgevoerd.'

De Graafstroom vraagt zich waarom het zo lang duurt. 'De gemeente is toch op de hoogte van alle ontwikkelingen? En nu dit weer.'

Aannemers

De datum van 1 januari 2019 is wat betreft de ondernemersvereniging van groot belang. 'Als aannemers weer nieuwe offertes gaan maken kan dit een enorme kostenverhoging betekenen voor de stichting Glasvezel Molenwaard. Het is toch al de vraag of de aannemers die nu toegezegd hebben dan nog steeds voor de stichting willen werken.'

'De aannemers waarmee de stichting nu in gesprek is willen ook zekerheid en als het glasvezelproject onzeker is zullen ze wellicht andere projecten aannemen. Het is dan überhaupt de vraag of er een aannemer beschikbaar is die snel kan starten.'

Gesprek

Ondernemersvereniging de Graafstroom wil op korte termijn in gesprek gaan met het gemeentebestuur over deze ontwikkelingen. 'Niet alleen omdat wij graag als ondernemersvereniging op de hoogte blijven, maar ook om het belang van snelheid voor de ondernemers in de Alblasserwaard te onderstrepen.'

'We horen van leden dat per september 2019 de ISDN lijn van KPN stopt. Dan moeten ze dus over internet gaan bellen en dat gaat in veel gevallen niet omdat de internetsnelheid te laag is. Daardoor wordt onze omgeving minder aantrekkelijk voor bedrijven en de bestaande bedrijven komen hierdoor in de problemen. Dat wilt u als gemeente toch ook niet?'