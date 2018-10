Veel te beleven tijdens archeologiedagen in Dordrecht

DORDRECHT • Voor liefhebbers van geschiedenis was er zaterdag genoeg te beleven tijdens de Nationale archeologiedagen in Dordrecht. Deze dag, die werd georganiseerd door de AWN en gehouden werd op het kasteelterrein van huis te Merwede in Dordrecht, lieten veertiende eeuwse ridders zien hoe er in hun tijd werd gevochten en werd er met scherp geschoten met historische kanonnen.

Op het kasteelterrein, wat gelegen is ten oosten van de brug naar Papendrecht, waren diverse kramen opgesteld, waar diverse activiteiten uit de regio werden getoond die te maken hebben met geschiedenis. Zo waren er diverse grondvondsten te zien, zoals vliegtuigonderdelen van een verongelukt toestel uit de tweede wereldoorlog. Ook waren er potscherven en glaswerk te zien uit de 17e eeuw en diverse dierenschedels. De liefhebber kon zelf aan de slag met een metaaldetector en zoeken naar schatten in de grond. Verder waren er op het terrein diverse vrijwilligers uitgedost in historische kleding en waren middeleeuwse activiteiten te zien. Er werd gekookt op een open vuur en werd er gewerkt op een weefgetouw. Dit alles maakte dat de geschiedenis weer even tot leven kwam.

Gedurende de dag werden er ook diverse demonstraties gegeven. Zo vuurde de 'Compagnie van Brederode' een aantal historische kanonschoten af. Deze schoten waren in de verre omgeving te horen. Toen de Compagnie haar kruit verschoten had, werd er door de 'Heeren van Altena' een gevechtsdemonstratie gegeven. Twee ridders joegen elkaar in een veertiende eeuws harnas en gingen elkaar vervolgens te lijf met zwaarden en lieten de omstanders zien hoe er in de late middeleeuwen werd gevochten.

Achter het terrein van Huis te Merwede was ook een bijzonder schip te zien, de Kamper Hanze kogge. Dit historische handelsschip is gebouwd naar het voorbeeld van een in Flevoland opgegraven wrak, wat omstreeks 1340 is vergaan. De Kamper Hanze kogge heeft een lengte van bijna 22 meter en is ruim 7 meter breed. Een kogge had een relatief groot laadvermogen en werd met name gebruikt voor handel met Portugal, Frankrijk, Engeland en Italië. Bezoekers konden het schip betreden en van dichtbij bekijken.