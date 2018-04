Zwembad De Doetse Kom roept inwoners Giessenburg op om water te brengen

GIESSENBURG • Zwembad De Doetse Kom deed woensdag een bijzondere oproep op Facebook: kom zaterdag 28 april met een emmer water (of twee) naar het zwembad om dat te vullen.

Aanleiding hiervoor is het lek dat onlangs geconstateerd werd. Hier moest De Doetse Kom de openingsdatum uitstellen. Het lek is nu gedicht, al is er pas honderd procent zekerheid als het bad helemaal gevuld is en alle systemen draaien.

'Ook u kunt uw steentje bijdragen', meldt het bestuur op Facebook. 'Help ons het zwembad vullen en kom zaterdag tussen 9.30 en 11.00 uur een emmertje, of twee, (kraan)water brengen. Als iedere inwoner van Giessenburg twee emmertjes water brengt, is het zwembad voor de helft gevuld. Alle potten en pannen, flessen en emmers gevuld met kraanwater zijn van harte welkom!'

Zwemwater

Een vol bad betekent nog niet dat het zwembad direct open kunnen. 'Het vullen van het bad zal zo'n tien dagen in beslag nemen. 'Na het vullen zullen we van het kraanwater, waarmee het zwembad gevuld wordt, nog zwemwater moeten maken. We zullen alles in het werk stellen om zo snel als mogelijk alles gereed te maken voor opening en wanneer een datum kunnen communiceren zullen we dat direct doen.'