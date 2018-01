Open Dag bij Lyceum Oudehoven in Gorinchem

GORINCHEM • Lyceum Oudehoven organiseert op woensdag 24 januari een open dag voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en hun ouders. Lyceum Oudehoven biedt havo, atheneum, gymnasium en TTO (tweetalig onderwijs).

Belangstellenden kunnen van 14.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur een kijkje nemen in de school en de sfeer proeven.



Docenten en leerlingmentoren verwelkomen de bezoekers en leerlingen leiden iedereen rond in het schoolgebouw, waarbij het grote bètalaboratorium uiteraard niet overgeslagen wordt. Hier bereiden leerlingen zich het hele jaar voor op landelijke wedstrijden op bèta-gebied. De school is zevenvoudig landskampioen EurekaCup (techniek).



Op de Open Dag kan men kennis maken met veel verschillende kanten van het Lyceum. Voor meer informatie: www.lyceum-oudehoven.nl.