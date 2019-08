KoreNet wil lozing PFOA en GenX legaliseren

GROOT-AMMERS • Met het aanvragen van een vergunning wil KoreNet het lozen van met PFOA en GenX verontreinigd afvalwater legaliseren.

In het voorjaar van 2018 werd vastgesteld dat KoreNet met PFOA en GenX verontreinigd afvalwater loosde op de riolering. Naar later duidelijk werd, heeft deze verontreiniging te maken met afval van Chemours uit Dordrecht, dat voor verwerking bij KoreNet was afgeleverd.

Inmiddels ontvangt KoreNet geen afval van Chemours meer, maar er is nog wel sprake van indirecte lozing van verontreinigd afvalwater. Dit betekent, dat dit afvalwater via het riool bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Groot-Ammers terecht komt en vervolgens het gezuiverde water in de Lek stroomt.

Dwangsom

De provincie Zuid-Holland heeft daarop een last onder dwangsom aan het bedrijf opgelegd, omdat KoreNet een niet vergunde, indirecte lozing van verontreinigd bedrijfsafvalwater. Daarop gingen KoreNet en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in overleg om te onderzoeken hoe verder wordt omgegaan met de geconstateerde situatie.

Dat heeft ertoe geleid, dat KoreNet een vergunningaanvraag heeft ingediend om de genoemde lozing te laten legaliseren. In juni 2019 is deze aanvraag door de OZHZ beoordeeld, waarbij is vastgesteld dat er geen gronden zijn om de vergunning te weigeren.

Zo min mogelijk lozen

Daarop is op 6 augustus een zogenaamde ontwerp-beschikking ter inzage gelegd. Aan de vergunning worden strikte voorwaarden verbonden. KoreNet dient de lozing afkomstig uit de inrichting tot een minimum te beperken. De maximale hoeveelheid is in de concept beschikking vastgesteld op 0,04 kg PFOA per jaar en 0,1 kg FRD-903 (dit is een bestanddeel van GenX) per jaar. Verder dient KoreNet ieder jaar onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden tot verdere reductie van de lozing.

Zowel Rijkswaterstaat (verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Lek) als het waterschap Rivierenland (waar de zuiveringsinstallatie onder valt) hebben geconcludeerd, dat de aangevraagde lozing niet leidt tot problemen voor de waterkwaliteit.

Nu er concreet zicht bestaat op legalisatie, is de in 2018 aan KoreNet opgelegde dwangsom door de provincie ingetrokken. De beslissing over de vergunningaanvraag wordt waarschijnlijk in het najaar genomen. Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt.