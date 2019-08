NIEUWPOORT • Na jaren openluchtdiensten in Het Dalletje van Nieuwpoort gooit Nieuwpoort Open Sky het over een andere boeg. Dit jaar organiseren de vrijwilligers van de interkerkelijke werkgroep een tentdienst op de Landijsbaan tussen Nieuwpoort en Langerak.

Deze tentdienst zal georganiseerd worden in dezelfde week als de Vakantie Bijbel Week en de Tieneravonden welke op de dezelfde locatie gehouden worden.

Op de nieuwe locatie voor Nieuwpoort Open Sky is een tent aanwezig, deze tent was reeds in gebruik voor de Vakantie Bijbel Week en tieneravonden en nu ook voor een tentdienst georganiseerd door Nieuwpoort Open Sky. Op deze manier ontstaat er optimale inzet van vrijwilligers en materiaal en daardoor ook kosten. De Landijsbaan is te vinden aan de Singel tussen Nieuwpoort en Langerak.

Muzikale medewerking tijdens de tentdienst van Jeugdband Testify uit Nieuw-Lekkerland. Overdenking door Hans Alblas uit Ermelo. De aanvang van de dienst is 14.30 uur. Toegang is gratis, maar er zal wel een collecte gehouden worden om de onkosten te bestrijden. Voor meer informatie: www.nieuwpoortopensky.nl.