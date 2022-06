Nieuw-Lekkerlanders na bezoek aan Oekraïne: ‘Ze kwamen ons huilend tegemoet’

NIEUW-LEKKERLAND • Een week nadat Poetin Oekraïne was binnengevallen reden Wim en Ria Verwoerd uit Nieuw-Lekkerland met twee busjes die kant op. ‘We kregen veel hulpvragen.’

Wim en Ria hebben al jaren nauwe banden met Oekraïne. Sinds de uitbraak van de oorlog haalden ze vluchtelingen op en regelden ze allerlei vormen van hulp.

Busrijbewijs

Met hun stichting Roechama helpen Wim en Ria sinds 2003 in de eerste plaats Joodse mensen in het land, maar ook andere hulpbehoevenden. Dat ze beiden een busrijbewijs hebben kwam goed van pas toen er in februari veel bezorgde telefoontjes uit Oekraïne kwamen, ook met de vraag of hun Nederlandse vrienden konden helpen met evacueren. Ria: “We hebben snel een midibus voor zeventien personen gekocht en zijn binnen een week die kant op gereden.”

Noodpakketten

Al eerder vroeg de directeur van een Joodse organisatie in het westen van Oekraïne om noodhulppakketten. “Hij zag de oorlog aankomen”, vertelt Wim. “We hebben toen pakketten laten uitdelen met lang houdbaar voedsel.”

Leugen

Ook Wim en Ria voelden aan dat het oorlog zou worden. Wim: “De afgelopen jaren merkten we dat veel Oekraïners met familie in Rusland te lijden hadden onder de propaganda van Poetin. Een Joodse vrouw vertelde dat haar broer uit Rusland, die haar elk jaar bezocht, niet langer wilde komen omdat hij had gehoord dat hij op straat in elkaar geslagen zou worden als hij Russisch zou spreken. Een leugen.”

“Toen het land zelfstandig werd, werd Oekraïens de hoofdtaal, maar alle mensen die we sponsoren spreken nog steeds Russisch.” Ria: “Zelfs de kleinste kinderen kunnen naast Oekraïens ook Russisch verstaan. Sinds 2014 is Poetin al bezig om de Russen te laten geloven dat er in Oekraïne allemaal fascisten wonen.”

Hulpgoederen

Op 2 maart reden Wim en Ria met een midibus en een kleiner busje naar Lublin in Polen, vol met hulpgoederen. Ze namen Oekraïners mee terug. Een tweede reis maakten ze met drie busjes. Wim: “Een van die busjes lieten we daar achter zodat Oekraïners zelf mensen kunnen evacueren.”

“Vanuit Nieuw-Lekkerland en omgeving kregen we veel mails binnen van mensen die vluchtelingen wilden onderbrengen.” In totaal hebben ze inmiddels drie ritten naar Lublin gemaakt om mensen op te halen, voedsel, verband en medicijnen te brengen. Ook in Hongarije haalden ze vluchtelingen op.

Checkpoints

Inmiddels zijn ze tijdens de oorlog alweer drie keer naar Oekraïne geweest. Ria: “Bij aankomst kwamen mensen ons huilend tegemoet.” Op de derde reis brachten ze ook elf mensen terug naar Oekraïne. Tijdens hun tweede en derde reis was de oorlog overal voel- en zichtbaar. Ria: “De prijzen waren ontzettend gestegen, de hele regio was vol met vluchtelingen, de huur van flatjes was ineens enorm hoog en overal zagen we checkpoints. Ook was het heel moeilijk om diesel te krijgen. Gelukkig hadden we zelf jerrycans met diesel meegenomen. We kwamen in schuilkelders en zagen speelgoed op de grond liggen. Heel confronterend. Iedereen vroeg of we niet bang waren. Mensen vonden het dapper dat we gekomen waren. Zo voelden wij dat niet. Die mensen leven daar toch ook?”

Informatieavond

Op zaterdagavond 2 juli houdt Stichting Roechama een informatieavond in de Maranathakerk aan de Mattenbies in Nieuw-Lekkerland. Ria. “We hebben veel giften gehad, meer dan 100.000 euro. En we hebben gezien hoe dankbaar de mensen in Oekraïne zijn met alle hulp. Daarover willen we vertellen, we willen laten zien hoe belangrijk de hulp is. Het geld gebruiken we voor de huur van flatjes voor vluchtelingen, voedselpakketten, hulp aan een gaarkeuken, medicijnen en voor diesel voor onze ritten. Op 2 juli willen we laten zien hoe we het geld hebben besteed.”

Genna Freyerman

Verder komt Genna Freyerman. Hij is ex-kolonel, ex-directeur van de Joodse organisatie Chesed Osher en voorzitter van de Joodse gemeenschap in Rovno in Oekraïne. Wim: “Genna weet veel over de oorlog en over wat de hulp voor de mensen betekent. Genna en zijn vrouw komen een week bij ons logeren, om even tot rust te komen.” Enkele mensen uit Oekraïne en Nederlandse muzikanten zorgen op 2 juli voor muziek. De avond begint om 20.00 uur en de entree is gratis.