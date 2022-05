Wat kan ik doen tegen puistjes en mee eters?

Als u puistjes of mee-eters hebt, een vorm van acne die wordt veroorzaakt door dode huidcellen en olie die uw poriën verstoppen, zijn er verschillende manieren om ze te behandelen. Er zijn aanvullende methoden om de vorming van nieuwe puistjes en mee-eters te voorkomen.

Maar denk eraan dat plukken, knijpen en uitknijpen van puistjes of mee-eters geen optie is. Dat kan het alleen maar erger voor je maken. Probeer in plaats daarvan een aantal van deze oplossingen.

Salicylzuur

Verschillende gezichtsreinigers bevatten salicylzuur, een populaire chemische stof die zonder recept verkrijgbaar is. Het verwijdert dode huidcellen en overtollige olie uit uw poriën voordat deze verstopt raken.

Kijk goed op de etiketten van de ingrediënten wanneer u naar de drogist gaat. Producten met salicylzuur zijn verkrijgbaar in sterktes van 0,5% tot 5%. De huid van sommige mensen kan gevoelig zijn voor het zuur. Om te zien hoe uw huid reageert, kunt u proberen het product om de dag in te smeren in plaats van elke dag.

Aangezien mee-eters geen ziektekiemen bevatten, kan benzoylperoxide, een krachtig antibioticum tegen de meeste soorten acne, al dan niet helpen. Zorg ervoor dat je alles over acne weet, voordat je begint aan deze antibioticum.

Crèmes en lotions met retinoïde

Retinoïde crèmes en lotions op basis van vitamine A kunnen helpen uw poriën te ontstoppen. Ze helpen je lichaam ook bij de aanmaak van nieuwe huidcellen.

Sommige retinoïden zijn vrij verkrijgbaar in de drogisterij, maar voor de meeste is een recept nodig. Omdat retinoïden uw huid gevoeliger maken voor Uv-straling, moet u deze crèmes en lotions aanbrengen voordat u naar bed gaat en als u niet in de zon bent.

Extractie

Hoewel het woord “extractie” beelden oproept van pijnlijke extracties, zijn veel gezondheidsexperts zeer bedreven in het verwijderen van onaantrekkelijke mee-eters met behulp van gespecialiseerde instrumenten.

Thuisafzuigkits zijn in de handel verkrijgbaar. De meeste medische specialisten herhalen echter het aloude adagium: “Probeer dit niet thuis.” Zelfs als je denkt dat je weet wat je doet, kan een doe-het-zelf operatie, littekens tot gevolg hebben.

Peeling met chemicaliën

Een chemische peeling wordt meestal gebruikt om zonneschade en kleine littekens mooier te maken, maar kan ook worden gebruikt om acne te behandelen. De techniek heeft de mogelijkheid om poriën te zuiveren en nieuwe huidgroei te stimuleren.

In het kantoor van uw arts ondergaat u een chemische peeling. Hierbij worden cellen uit de bovenste laag van uw huid verwijderd.

Salicylzuur, glycolzuur en retinoïnezuur zijn gebruikelijke bestanddelen van chemische peeling. Omdat bij de procedure zuur wordt gebruikt, kan deze leiden tot roodheid, korstvorming, littekenvorming, infectie en verkleuring van de huid.

Borstel je huid

Een huidborstel kan helpen bij het verwijderen van opgehoopt materiaal dat bijdraagt tot acne. Het kan ook helpen om het verouderingsproces te vertragen. Na het gebruik van een huidborstel, moet u uw huid altijd opnieuw hydrateren.

Er zijn verschillende huidborstels om uit te kiezen. Of het gebruik ervan geschikt is voor u, kan uw dermatoloog u vertellen. Hij kan u ook advies geven over welk type u moet gebruiken en hoe u ze correct gebruikt. Als u ze niet correct gebruikt, kunnen ze acne verergeren.

Niet comedogene producten

De meeste niet-comedogene producten zijn olievrij en verstoppen uw poriën niet. Dit vermindert de kans op mee-eters. Niet-comedogene reinigingsmiddelen, vocht inbrengende crèmes en cosmetica zijn allemaal beschikbaar. Hier vind je meer informatie over niet comedogene producten.