VVD overweegt hertelling aan te vragen in Molenlanden

MOLENLANDEN • De VVD overweegt een hertelling van de stemmen aan te vragen in Molenlanden.

Er zou sprake van zijn dat de toekenning van een restzetel aan ChristenUnie of VVD op een verschil van slechts zes stemmen in het voordeel van de CU zou zijn beslist. Dat minieme verschil is voor de liberalen reden een hertelling in beraad de nemen, liet VVD-lijsttrekker Bram Visser donderdagavond weten.

Volgens de in de raadzaal aanwezige ‘rekenmeesters’ van de SGP is het verschil echter veel groter. Pas nadat hierover helderheid is, neemt de VVD een beslissing over het al dan niet aanvragen van een hertelling.