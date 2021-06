Burgemeester Theo Segers bedankt buurtjes Linda en Gerrit-Jan voor reanimatie Bianca uit Hoornaar

HOORNAAR • Op dinsdag 30 maart jongstleden kreeg Gerrit-Jan Molenaar een verrassingsfeestje aangeboden. Buurvrouw Bianca Kruizinga zat in het complot en hielp mee met de voorbereidingen voor haar 50-jarige buurman. Na het opblazen van de ballonnen ging het bij het tweede liedje van de ingehuurde zanger mis, goed mis.

“Het was vanwege Corona een stoepfeestje, ik liep in mijn eentje voorop in een polonaise en op weg naar mijn voordeur werd ik draaierig in mijn hoofd, kreeg het warm en viel. Gelukkig net niet tegen het muurtje, met een paar schaafwonden kreeg ik een kussentje onder mijn hoofd”, begint Bianca (40) haar verhaal in het knusse huis op Groeneweg 5.“

Ze serveert koffie met een lekker stuk gebak, met reden. “Vandaag mag ik weer autorijden, twee maanden na het plaatsen van de ICD. Met dank aan mijn buren Linda Pil en Gerrit-Jan Molenaar. Zij hebben mijn leven gered. Vergelijk het met die Deense voetballer Christian Eriksen vorige week op het Europees Kampioenschap voetbal. Ik kreeg ook een hartstilstand en was gelijk weg.”

Gelijk begonnen

Gerrit-Jan, die onlangs nog een herhalingscursus BHV had gehad bij zijn werkgever, weet wel hoe het verder ging. “Ik zag gelijk dat het fout was. Ze maakte rare geluiden en liet op een gegeven alles lopen. Linda sprong niet veel later over haar hegje en we zijn gelijk begonnen met reanimeren.”

Linda knikt. “Ik werk in de thuiszorg, maar het was weer een tijdje geleden dat ik in het echt beademd had. Na het zware pompwerk op de borst door Gerrit-Jan, heb ik tot twee keer toe mond-op-mond beademing toegepast. Zonder mondbescherming, dat eigenlijk wel nodig was in verband met Corona. Maar op dit moment denk je niet na en begin je gewoon. Ook Gerrit-Jan had zijn mondkapje op de keukentafel laten liggen. We hebben niet meer geluisterd naar de instructies en vergaten elkaar ook af te wisselen.”

“Onafgebroken hebben we drie sessies van 30 keer pompen gedaan, de laatste sessie heb ik afgemaakt en daarna heeft het ambulancepersoneel het overgenomen. Met succes, want toen Bianca de ziekenwagen in ging ‘sprong’ ze zelf op de brancard.”

Na negentien dagen in het Beatrixziekenhuis en diverse onderzoeken mocht ze weer naar huis. Voorzien van een ICD-kastje. “Mijn man Maikel was eind maart nog op zijn werk en ook mijn zoontje Ryan, die aan het gamen was, heeft er niet veel van meegekregen. Wel heeft hij mijn ouders een whatsappje gestuurd, dat ik was flauwgevallen…”

HartslagNu.nl

De binnengelopen burgemeester Theo Segers van Molenlanden hoort vol verbazing het verhaal aan. “Namens het gemeentebestuur wil ik Gerrit-Jan en Linda ontzettend hartelijk danken voor hun werk. Top en heel bijzonder dat jullie dit hebben gedaan. Per dag worden 300 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand, maar gelukkig is er een goed netwerk met vrijwilligers die gelijk worden opgepiept.”

Ook in Hoornaar, via HartslagNu.nl krijgen de aangesloten vrijwilligers een melding dat er direct hulp nodig is. “In Molenlanden is er sprake van een gemeente dekkend systeem, inclusief een groot aantal AED’s dat beschikbaar is. Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Je ziet hoe belangrijk het is”, aldus Segers, die de redders een prachtige grote bos bloemen overhandigde. “We hebben als gemeente hier heel veel waardering voor. Ik heb nog meer van dit soort bedankjes in mijn agenda staan, maar door Corona zijn ze eventjes uitgesteld.”

Zoontje Dennis

De ouders van Bianca, Kees en Jenny van den Berg zijn de initiatiefnemers van de komst van de burgemeester. Voor hen is het voorval een déjà vu. “Alweer 27 jaar geleden verloren we onze zoon Dennis. Als tienjarig jongetje had hij snorkelles in de Doetse Kom in Giessenburg, waar we toen woonden. Dennis had vier zwemdiploma’s en was een echte waterrat. De badmeester liet hem zijn gang gaan, maar na een oefening bleef hij wel erg lang onder water…”

Kees slikt. “Hij is niet levend uit het zwembad gekomen. Een volkomen onverwachtse epileptische aanval werd hem noodlottig. Tenminste dat dachten we toen. We gaan nog regelmatig naar de begraafplaats, tot voor kort was dat elke week. Het wordt iets minder, maar slijten doet het nooit. En nu zeker niet. Bianca heeft haar hartstilstand wel overleefd, met dank aan de hedendaagse technieken en mogelijkheden.”

“Begin jaren ’90 kon je alleen 06-11 bellen, waren er geen defibrillators of opgeleide buren”, weet Jenny. “We hebben jaren moeten leven met de diagnose dat Dennis is overleden door epilepsie, maar sinds maart weten wij dat ook hij – net als Bianca – last had van hartfalen. Genetisch bepaald. De hele film draaien we weer opnieuw af en ook de rapporten van destijds lezen we door.”

Hartpatiënt

Gelukkig in bijzijn van hun enige nog levende kind Bianca, die nu wel de rest van haar leven hartpatiënt is. “Hopelijk kan het kastje een keer worden verwijderd en kan ik met medicatie verder. Ik ben alweer iets mobieler, nu ik mijn rijbewijs weer heb en in de auto kan stappen. Straks gaan we lekker op vakantie. Om misschien in het najaar weer voorzichtig aan mijn werk te gaan denken. Voorlopig nog even niet, er lopen diverse onderzoeken en ik heb nog allerlei behandelingen te ondergaan. Want naast therapie, kom ik ook regelmatig bij een psycholoog. Het heeft er behoorlijk ingehakt.”

Gerrit-Jan lacht zuinigjes. “Bij mij ook hoor. De nachten na het incident heb ik slecht geslapen, het spookt door je hoofd en ik heb een paar keer de naam van Bianca genoemd. Maar het is goed afgelopen. En dus vieren we volgend jaar mijn vijftigste verjaardag opnieuw. Want die werd dit jaar wel erg abrupt afgebroken.”

Burgemeester Segers zegt toe in 2022 er ook graag bij te willen zijn. De Groeneweg in Hoornaar heeft weer alle reden om de wereld positief in te zien en een lekker buurtfeestje te houden.

Theo Sprong