Goudriaanse: ‘Leeftijdgenoten wonen nog bij ouders; straks moeten ze daar tot hun dertigste blijven’

GOUDRIAAN • Na jarenlange onzekerheid en plannenmakerij zijn de ontwikkelingen rondom Zuidzijde 125 in Goudriaan een nieuwe fase ingegaan. Ontwikkelaar Adriaan Meerkerk gooit de handdoek in de ring en biedt de grond te koop aan.

Op het terrein van voormalig garagebedrijf Siem de Vos zouden 17 woningen komen. Meerkerk Bouwprojecten BV presenteerde daarvoor in maart 2019 een voorontwerp. Omwonenden dienden een inspraakreactie in.

Eisen omgevingsdienst

Meerkerk vertelt: “Ik ben drie jaar bezig geweest om woningbouw te realiseren. Maar het bestemmingsplan wijzigen lukt niet. De eisen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in combinatie met reacties van omwonenden maken dat ik er niet mee verder wil. Het heeft me veel tijd, geld en energie gekost. Ik wil er niet nóg drie jaar mee bezig zijn.”

Graag blijven

In het dorp wordt met teleurstelling gereageerd op het besluit van Meerkerk. Femke den Besten (23): “Veel jonge mensen willen heel graag in het dorp blijven, het is jammer dat dit niet kan omdat er geen betaalbare huizen zijn. Binnen nu en vijf jaar zijn er ongeveer twintig jongeren die graag een starterswoning zouden vinden in het dorp, schat ik. We zijn een actief dorp, jongeren willen hier graag blijven wonen omdat ze betrokken zijn bij verenigingen en omdat hun vrienden hier wonen.”

Uitzichtloos

Ook Nienke van Elk (25) is teleurgesteld. “Ik woon nu in Amsterdam met mijn vriend. Wonen is daar erg duur, maar in Goudriaan is er niks. Ik wil graag terugkomen in de omgeving van het dorp waar ik vandaan kom, maar er wordt niks gebouwd. Ik kom in de weekenden terug om bij VVAC te voetballen en omdat mijn vrienden en familie er wonen. In mijn Goudriaanse WhatsApp-groep merk ik dat iedereen teleurgesteld is. Het lijkt uitzichtloos. Leeftijdgenoten wonen allemaal nog bij hun ouders in het dorp. Straks moeten ze daar tot hun dertigste blijven.”

Bij ouders

Leeftijdgenoot Kirsten Broere woont, na voor studie uit het dorp weg te zijn geweest, inmiddels weer bij haar ouders. “Ik ben al een jaar op zoek naar een starterswoning, ergens tussen Gorinchem en Dordrecht. Er zijn zoveel mensen die zoeken dat áls je met mazzel een bezichtiging hebt, je soms met tienduizenden euro’s wordt overboden.”

Alternatief plan

Zes Goudriaanse families (omwonenden), de klankbordgroep Goudriaan en Stichting Mooi Goudriaan vroegen de gemeenteraad in maart om een alternatief plan in overweging te nemen. Ze vonden het plan van Meerkerk niet passen in het lint. Ze gaven aan graag woningbouw te willen die voldoet aan de woonbehoefte van het dorp en die past binnen de contouren, maar niet op agrarische grond en tenminste voor een deel geschikt voor starters en senioren.

De stichting, klankbordgroep en de zes families lieten hun plan uitwerken door een architectenbureau. Volgens hen was het financieel doorgerekend en haalbaar. Volgens Meerkerk waren aanpassingen echter financieel niet haalbaar.

Aanbod ingetrokken

Een van de bovengenoemde omwonenden is Esmeralda Stokebrook. Zij vertelt: “Wij hebben in 2019 en 2020 met Meerkerk gesproken over onze wensen en zorgen. Om onze wensen helder te maken hebben we een alternatief laten tekenen, om constructief mee te denken. Ons doel was woningbouw realiseren, niet woningbouw tegenhouden. In maart 2020 heeft Meerkerk aangekondigd een plan te gaan indienen. Vervolgens is hij gestuit op de bezwaren van de Omgevingsdienst, die hij niet heeft opgelost.”

Spoor bijster

Ergens in de eerste helft van mei liet Meerkerk de omwonenden weten dat hij nadacht over verkoop van de grond, om tot woningbouw te komen. Stokebrook: “Op woensdag 26 mei heeft hij dat aanbod ingetrokken. Hij liet ons weten dat hij het terrein in vier percelen wil verkopen, via makelaar Kooyman. Op deze percelen mogen vier bedrijfswoningen en twee loodsen komen. We raken het spoor een beetje bijster. Hij heeft onlangs aan jullie krant verteld dat hij een groot bedrijfsverzamelgebouw wilde neerzetten. Ook had hij het plan om op een stuk agrarische grond naast de locatie in een volgende fase nog meer woningen te bouwen.”

Steeds ander plan

Niet alleen inwoners van Goudriaan betreuren de ontwikkelingen, ook de gemeente doet dat. Wethouder Arco Bikker noemt het ‘vervelend’ dat Meerkerk steeds met een ander plan kwam. “Hij schaakte op vier borden. Er was een voorontwerp voor 17 woningen. Daarnaast waren er een aanvraag voor de bouw van een loods van 2500 vierkante meter en een vergunning voor vier woningen met twee loodsen. Ook had hij voor omwonenden een prijs aan de kavel gehangen.”

Nabijheid drukkerij

Wat nieuwbouw lastig maakt, is de nabijheid van een drukkerij aan de Zuidzijde. Die produceert geluid waarover bewoners van nieuwbouw zouden kunnen gaan klagen. In augustus gaf de gemeente aan Meerkerk daarom een opdracht. Bikker: “Die luidde: ga na hoe u wilt borgen dat drukkerij De Groot niet in het gedrang komt als u woningen gaat bouwen. Dat heeft hij niet gedaan.”

“Wij willen als gemeente ook graag woningen”, benadrukt Bikker. “Maar we staan ook voor een goede ruimtelijke ordening. Dat wil zeggen dat de drukkerij niet in de bedrijfsvoering geschaad wordt en dat de nieuwe bewoners geen geluidsoverlast ondervinden van de bedrijfsactiviteiten van de drukkerij.”

Kavels te koop

Bij makelaar Kooyman in Oud-Alblas hebben de eerste geïnteresseerden voor de kavels zich al gemeld. Woordvoerder Ingeborg Spruijt: “Het gaat om kavels vanaf 1030 vierkante meter. De prijzen variëren van 319.000 tot 379.000 euro vrij op naam, exclusief btw.” Wie een kavel bemachtigt, mag daarop een bedrijfswoning bouwen. Ook mogen er op het terrein dus twee loodsen komen die de vier toekomstige bewoners moeten delen.