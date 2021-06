Raad Molenlanden wil woningen op Vosseburcht in Goudriaan

MOLENLANDEN • Via twee moties vreemd aan de orde heeft de gemeenteraad van Molenlanden dinsdagavond nogmaals ondubbelzinnig laten blijken woningbouw te willen op De Vosseburcht in Goudriaan.

Gemeente, ontwikkelaar en omwonenden komen er maar niet uit. Hierdoor dreigen er bedrijfshallen op De Vosseburcht te komen, in plaats van (starters)woningen waaraan in Goudriaan zoveel behoefte is.

CDA, DoeMee!, VVD, ChristenUnie en Progressief Molenlanden riepen het college op alle wettelijke mogelijkheden te bezien om woningbouw alsnog mogelijk te maken. ‘De mogelijkheid bestaat om met maatwerkvoorschriften mogelijke hobbels voor de initiatiefnemer weg te nemen’, aldus Herman van de Water (CDA), die de motie indiende. ‘Alle betrokkenen moeten met elkaar in overleg en over hun eigen schaduw heen stappen’.

De motie werd unaniem aangenomen; dus ook door de SGP, dat met een eigen motie kwam. Hierin werd gevraagd om een politiek debat in een extra commissievergadering, maar deze motie kreeg geen steun.

Bas de Groot (SGP) was niet blij met de rol van het college. “De wethouder geeft ons niet het gevoel dat er naar een oplossing wordt toegewerkt. Woningbouw in Goudriaan heeft voor ons topprioriteit.”

Niet objectief

Wethouder Arco Bikker kon zich vinden in de eerste motie, maar raakte ‘in verwarring’ van de motie van de SGP. “Er worden grote woorden gebruikt, dat vind ik wel een dingetje. Ik mis bij u objectiviteit”, aldus Bikker, die maandag en dinsdag nog contact had met projectontwikkelaar Meerkerk.

“Jammer dat het allemaal zo lang duurt”, herhaalde De Groot. “Het blijft maar liggen, we komen er maar niet uit. Wij zouden het liefst een soort tijdpad afspreken, maar dat lukt helaas niet.”

Hoe dan ook, het laatste woord over dit project is nog niet gezegd. Want wethouder Bikker heeft de boodschap vanuit de raad ongetwijfeld begrepen.

Lees ook: www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/241419/goudriaanse-leeftijdgenoten-wonen-nog-bij-ouders-straks-moeten-