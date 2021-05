Melkveebedrijf van Zessen opent de eerste melktap van Lexmond

LEXMOND • Onder de merknaam Zouwe Zuivel start Melkveebedrijf van Zessen met de verkoop van boerderijzuivel. Vanaf mei opent het boerenbedrijf de eerste melktap van Lexmond.

Wethouder Maks van Middelkoop opent het melkhuisje op donderdag 6 mei om 09.00 uur door de eerste fles melk te tappen. Zouwe Zuivel verwijst naar het nabijgelegen natuurgebied De Zouweboezem.

Het melkhuisje staat sinds kort op het erf aan de Driemolensweg 15 in Lexmond, met daarin de melktap die verse en onbewerkte melk serveert. Vers, onbewerkt en duurzaam, dat zijn volgens Van Zessen de belangrijkste kenmerken die de melk onderscheidt van supermarktmelk.

Fris en vol

De melk uit de tap is vers en onbewerkt. Direct uit de koe wordt de melk gekoeld aan de klant aangeboden. Fris en vol van smaak, er is niets ingestopt of uitgehaald, rechtstreeks van moeder natuur. Klanten kunnen (alleen) met pin betalen, de melktap draait volledig autonoom. De flessen zijn van glas en verkrijgbaar in het melkhuisje waar de tap staat. Klanten mogen ook zelf flessen of emmertjes meebrengen om melk in te tappen.

Gezond

Uit onderzoek blijkt dat het drinken van onbewerkte melk naast lekker ook nog eens gezond is. Het grootste gezondheidsvoordeel van onbewerkte melk is het positieve effect op het voorkomen van eczeem, astma en allergieën, zo blijkt uit meerdere publicaties. Ook heeft het een positief effect op de darmflora en het immuunsysteem. Doordat de koeien van Zouwe Zuivel veel weidegras eten bevat de melk bovengemiddeld veel gezonde omega 3 vetzuren.

Melk, kaas en yoghurt bevatten ook vitamines B2, B12 en calcium. Allemaal belangrijk voor het menselijk lichaam. Zuivel is volgens het voedingscentrum daarom belangrijk in een gezond voedingspatroon.

Het melkhuisje aan de Driemolensweg biedt ook de gelegenheid om boerenkaas te kopen, roomboter en eieren. Deze ambachtelijk gemaakte zuivel is verkrijgbaar in de kaasautomaat naast de melktap. Uniek is daarin de kefir. Kefir is een probiotische zuiveldrank, fris van smaak en heilzaam voor de darmflora.

Boerensafari

Het melkhuisje is dagelijks open van maandag tot en met zaterdag van 08:00 tot 22:00 uur. Op zaterdagochtend is er gelegenheid om de boerderij te bezichtigen. Deze boerensafari start om 10:00 uur, is gratis toegankelijk en je hoeft je niet aan te melden. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom om een rondje over de boerderij te lopen met uitleg van boer Tijmen van Zessen.

Voor meer informatie: www.zouwezuivel.nl.