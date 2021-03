Nieuwe burgemeester Jan de Vries wil ‘Sliedrechter onder de Sliedrechters’ worden

GOUDRIAAN • Het burgemeesterschap voelt voor Jan de Vries als ‘een logische volgende stap’ in zijn carrière. “Ik heb heel bewust naar Sliedrecht gesolliciteerd.”

Jan de Vries weg uit Goudriaan. Het leek tot voor kort ondenkbaar. De familie De Vries is namelijk nauw verwant met het Alblasserwaardse dorp, waar de gemeenschapszin groot is. Ontheffing aanvragen om in Goudriaan te mogen blijven wonen dan maar? De 55-jarige De Vries moet er hard om lachen, maar wuift de suggestie direct weg. “Ik wist dat als ik ergens burgemeester zou worden, Goudriaan zou moeten loslaten.”

Boegbeeld

Jan de Vries werd vorige week voorgedragen als nieuwe burgemeester van Sliedrecht. Zijn installatie is voorzien op dinsdag 13 april.

Het voormalig Tweede-Kamerlid (CDA) ambieerde het burgemeesterschap. “Na de afgelopen tien jaar in de publieke sector werkzaam te zijn geweest, is het voor mij een logische stap. Ik breng politieke en bestuurlijke ervaring mee. En ik ben graag onderdeel van de lokale gemeenschap, daar geniet ik van. Als burgemeester wil ik herkenbaar en benaderbaar zijn, een boegbeeld. De bestuurlijke rol en de bijbehorende verantwoordelijkheid zijn voor mij wel nieuw, maar herkenbaar. Immers, de politieke en maatschappelijke vraagstukken zijn me bekend.”

Karakter

De drang naar het burgemeesterschap was niet zó groot dat hij op elke vrijkomende functie gesolliciteerd zou hebben. Zijn belangstelling voor Sliedrecht was in die zin een bewuste keuze.

“Een burgemeester moet passen bij de cultuur, bij het karakter van de gemeente. Voor mezelf geldt dat ik me er thuis moet kunnen voelen. Ook Sliedrecht maakt deel uit van de Alblasserwaard, dus dat voelt vertrouwd; die verwantschap is er. En ik ken Sliedrecht vrij goed. De vader van mijn echtgenote Anja is er geboren en wij hebben er familie wonen. Nee, in Goudriaan blijven wonen is niet bij me opgekomen. We willen volwaardig onderdeel zijn van de Sliedrechtse gemeenschap. Dat kan alleen als je er woont. Dat hoort erbij en is geen punt van discussie. Als burgemeester ben ik straks Sliedrechter onder de Sliedrechters.”

Neemt niet weg dat het gezin De Vries Goudriaan zal gaan missen. “We zijn verbonden met Goudriaan en voelen ons er zeer thuis. Maar, ook gezien de leeftijd en omstandigheden van onze kinderen, is het een goed moment om los te laten. Daar hebben we het volste vertrouwen in. De afstand naar Goudriaan is gering, de verbondenheid kan en zal blijven.”

Stabiel

In het 25.500 inwoners tellende Sliedrecht wacht Jan de Vries een nieuwe uitdaging. De portefeuille openbare orde en veiligheid is er zo één. “Die heeft door de coronacrisis nog meer gewicht gekregen.”

En Sliedrecht is toe aan een stabiel (gemeente)bestuur. “Daar ligt een belangrijke uitdaging”, weet De Vries. “Het college en de raad willen de verbinding zoeken en een nieuwe koers gaan varen. Bestuurlijk en inhoudelijk ligt er een ambitieuze agenda. Er is een breed draagvlak voor veranderingen. Dat verdient Sliedrecht ook.”

Oren en ogen open

Het ‘burgervader zijn’ is voor De Vries een onlosmakelijk onderdeel van het burgemeesterschap. “Ik wil mijn oren en ogen open houden voor wat er in Sliedrecht leeft. Ook bij vreugde en verdriet. In coronatijd is dat complex, maar toekomstig collega Theo Segers heeft in Molenlanden het goede voorbeeld gegeven. Ik hoop me zoveel mogelijk lopend en fietsend door Sliedrecht te begeven.”

“En natuurlijk wil ik een goede ambassadeur van Sliedrecht zijn. Maar bovenal ben ik dienstbaar aan college en raad. Dus niet de politicus Jan de Vries, maar soms wat meer een rol op de achtergrond. Nee, dat is geen valkuil. Ook bij het CNV had ik een coachende rol en het is alweer ruim tien jaar geleden dat ik de politieke arena verlaten heb.”