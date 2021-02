Corona-uitbraak in Arkel; basisschool al voor begin vakantie op slot

ARKEL • Het dorp Arkel is vorige week hard getroffen door een corona-uitbraak.

De basisschool in het dorp is op donderdag 18 februari, twee dagen voor het begin van de voorjaarsvakantie, volledig op slot gegaan. Ook zijn de trainingen bij ASV Arkel deze week afgelast.

Op de school (de Lingewaard, de enige school in het dorp) bleken vier leerkrachten besmet te zijn met het virus en ook een aantal leerlingen vertoonde klachten.

Veiligheid voorop

“Bijna in elke leeftijdsgroep waren er kinderen of leerkrachten met klachten. Daarom hebben we besloten om de school op donderdag te sluiten. We stellen de veiligheid van de leerkrachten en de kinderen voorop”, vertelt directeur-bestuurder A.J.M. van der Lee van O2A5, het overkoepelend bestuur van de openbare scholen in de regio.

Het is niet bekend hoeveel kinderen besmet zijn met het coronavirus. “Bij kinderen is het moeilijk vast te stellen. Zij hebben vaak milde klachten”, legt Van der Lee uit. “Wij hebben aan ouders en verzorgers gevraagd om kinderen te laten te laten testen en dat is in een aantal gevallen ook gebeurd. De kinderen die positief zijn getest, bleken weinig last te hebben.”

Vakantie als quarantaine

De sluiting van de school kwam volgens Van der Lee op een goed moment. “Het was twee dagen voor het begin van de vakantie, die nu als een natuurlijke quarantaineperiode geldt.”

De GGD is aan de slag gegaan met een bron- en contactonderzoek. Komende vrijdag wordt mede aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek besloten of de school op maandag 1 maart weer open kan.

Openbare basisschool Lingewaard telt ongeveer 250 leerlingen, verdeeld over 10 groepen.