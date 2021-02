IJsbaan in Bleskensgraaf is open; maximaal 150 mensen op het ijs

BLESKENSGRAAF • De ijsbaan langs de Zevenhovenstraat in Bleskensgraaf is woensdagmiddag 10 februari als een van de eerste ijsbanen in de regio open gegaan.

De vrijwilligers van de ijsclub De Vooruitgang delen hesjes uit aan schaatsers, zodat er nooit meer dan 150 mensen op het ijs staan. De hesjes waren ‘s middags één keer even op.

‘s Avonds is de ijsbaan geopend tot 20.30 uur.