Gerenoveerde sportpark in Giessenburg in herfstkleuren

plas met in de achtergrond: het fietsparcours met de vele hobbeltjes geliefd bij de kinderen (Foto: Lia)

GIESSENBURG • Het gerenoveerde sportpark in Giessenburg is fraai gestoken in herfstkleuren.

Het park is goed toegankelijk met rolstoel, fiets, kinderwagen en de benenwagen. Zelfs de eenden zoeken naar verluid een toevlucht in de plassen als er in de polder op ze gejaagd wordt. Er zijn nieuwe boompjes neergezet, tegelijkertijd met de aanplant van het terrein rondom de sporthal.