Dubbele stadswandeling door Nieuwpoort en Schoonhoven

NIEUWPOORT • Nieuwpoort en Schoonhoven verzorgen op zaterdag 5 september een dubbele stadswandeling. Dit op basis van hun verbondenheid in TwinCity.

De verbondenheid tussen de twee steden komt uit de tijd van de Oude Hollandse Waterlinie. In het Rampjaar 1672 schoot de verdediging van het gewest Holland bijna te kort en kwamen de militaire kopstukken tot de conclusie dat de verdediging van Amsterdam en Holland verbeterd zou worden als Nieuwpoort en Schoonhoven gezamenlijk de rivier de Lek zouden verdedigen. De plannen om in de toekomst betere verdedigingswerken op te richten hebben effect gehad op beide steden. In Nieuwpoort zou het achterland beter kunnen worden beheerst, als de inundatiesluis ontoegankelijk zou zijn voor sabotage door de boeren.

Er werd een Stadhuis gepland met de inundatie sluis daaronder. Schoonhoven was een garnizoensstad, ze werd extra versterkt met meer bastions. Nieuwpoort zou vanuit Schoonhoven militaire ondersteuning kunnen krijgen. Die geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie wordt onthuld in de rondleidingen.

In Schoonhoven en Nieuwpoort staan vanaf 10.00 uur stadsgidsen klaar om een TwinCity rondleiding te verzorgen. Er starten in de ochtend en in de middag in beide stadjes rondleidingen die een inkijk geven in de historie van het gebied. Tussen de 2Cities vaart het veer Af en Toe, zodat de rondleidingen gemakkelijk op elkaar aansluiten.

Er is een arrangement gemaakt, ontvangst met een kop koffie om 10.00 uur, na de eerste rondleiding een lunch, het veer ‘Af en Toe’ naar de overkant, en de volgende stadswandeling met afsluiting op een terrasje met een kop thee of koffie. En het veer retour naar het punt van vertrek.

De kosten zijn 30 euro per persoon. Graag aanmelden via info@historischekringnieuwpoort.nl of 06-12701109.