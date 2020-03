Burgemeester Segers in open brief tot kinderen: 'Laat me weten wat jullie gaan doen'

MOLENLANDEN • In twee open brieven richt burgemeester Theo Segers zich tot de Molenlanders; één voor de volwassenen en één gericht op kinderen.

Burgemeester Segers vraagt aan de kinderen, die voor het grootste deel thuis zitten vanwege de coronamaatregelen: 'Ik ben nieuwsgierig, laat me weten wat jullie gaan doen.'

Daarnaast roept hij de jonge inwoners van Molenlanden op om te luisteren naar de afspraken, om zo ook een bijdrage te leveren. 'Geen handen geven, hoesten en proesten in je elleboog, 1,5 meter afstand bewaren (juist als je buiten speelt of aan het chillen bent). En als je echt ziek bent of wordt, helemaal thuis blijven. Wat ook belangrijk is, is om goed te luisteren naar je moeder en/of vader, verzorger(s), de juf of meester, de burgemeester en de ministers. Dat zal echt helpen.'

Prachtige initiatieven

In de brief aan de volwassenen roemt hij de activiteiten om het dagelijks leven zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. 'Leerlingen ontvangen lespakketten. Horeca ondernemers bezorgen eten. Noem het maar op. Prachtige initiatieven. Ik bewonder u en ben trots op alle gemeenschapszin. Laten we in al die vindingrijke oplossingen juist oog hebben voor de zwakkeren in onze dorpen en stad.'

Daarbij noemt hij ook boodschappenhulp voor onder andere ouderen en een bellijn voor mensen die in sociale eenzaamheid verkeren. 'Laten we ons samen inzetten en doen wat we kunnen. Dat is in deze tijd van het allergrootste belang.'

De twee open brieven zijn hier te vinden.