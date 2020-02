What you can't see can hurt you. Elisabeth Moss (Us, The Handmaid's Tale) is te zien in een angstaanjagend verhaal over obsessie.

Als de gewelddadige ex van Cecilia Kass (Elisabeth Moss) zelfmoord pleegt en haar een groot deel van zijn vermogen nalaat, vermoedt zij dat hij zijn dood in scène heeft gezet. Na enkele bizarre toevalligheden met dodelijke afloop, realiseert Cecilia zich dat de levens van haar vrienden en familie in gevaar zijn. Langzaam begint Cecilia door te draaien, terwijl zij wanhopig probeert te bewijzen dat zij achterna gezeten wordt door iemand die door niemand gezien kan worden.

The Invisible Man draait vanaf 5 maart in de bioscoop.

