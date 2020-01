Eerste geboorteboekje VHL uitgereikt

NIEUWLAND • Burgemeester Sjors Fröhlich had deze week de leuke taak om de ouders van Lijsje Jacoba Rietveld, roepnaam Luus, het eerste geboorteboekje van de gemeente Vijfheerenlanden te overhandigen.

Het meisje is geboren op 2 januari en daarmee de eerste baby in 2020 van de gemeente Vijfheerenlanden.

Egbert en Petra Rietveld vinden het een eer dat de burgemeester langs kwam om het boekje te overhandigen.

"Ik wist helemaal niet dat dit boekje bestond. Ook vind ik het bijzonder dat onze Luus de eerste baby van dit jaar is", merkte Petra op. Luus haar grotere zusjes Fenne(8) en Eva(3) beloofden dat zij hun babyzusje vaak gaan voorlezen.

Cadeautje

Sinds begin dit jaar krijgen alle ouders wanneer zij aangifte doen van hun baby dit bijzondere geboorteboekje aangeboden.

Burgemeester Sjors Fröhlich vertelt hierover: "Ouders kregen altijd al een geboortecadeautje. Maar de gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam hadden ieder een eigen cadeautje. Zo kregen ouders in Leerdam een babyglas uitgevoerd door glaskunstenaar Bernard Heesen. Omdat we na de fusie één gemeente Vijfheerenlanden zijn willen we alle ouders eenzelfde cadeautje geven."

Fröhlich vertelde verder dat hij en zijn vrouw bij de geboorte van hun twee kinderen ook een geboorteboekje voor hen hebben gemaakt. "Dit was erg leuk om te doen. Zo'n cadeautje heeft persoonlijke waarde. Iedere geboorte is bijzonder, daarom wil je als gemeente ook een bijzonder cadeautje geven. Dus ik vind het leuk dat de gemeente bij de aangifte dit geboorteboekje aan de kersverse ouders schenkt," merkte Fröhlich op.

In vogelvlucht

Het geboorteboekje dat de titel 'Vijfheerenlanden in Vogelvlucht' heeft, is ontworpen door de Viaanse kunstenares/ illustrator Petra Smits. De teksten in dichtvorm zijn geschreven door voormalig kabinetmedewerker Judith van Coeverden.

In het boekje wordt het verhaal verteld over een kindje dat op de rug van een ooievaar zit en in vogelvlucht de gemeente Vijfheerenlanden gaat ontdekken. Wie goed oplet, ziet dat in alle tekeningen de Vijf Heeren compleet met bolhoed zijn afgebeeld. De Heeren waarnaar de gemeente is vernoemd. Tijdens de vlucht komt het kindje veel bekende plekjes in de gemeente tegen.

Zoals de Voorstraat in Vianen waar ieder jaar de paardenmarkt wordt gehouden, het hertenkamp, de Zouweboezem tussen Ameide en Meerkerk met zijn bijzondere flora en fauna, het glas en de glasfabriek, de Linge en het Hofje van mevrouw van Aerden in Leerdam de Lakenvelders en de vele soorten reigers, kikkers en watervogels die in Vijfheerenlanden voorkomen.

De gemeente verwacht dit jaar ongeveer 150 geboorteboekjes uit te reiken.

door Mimi van Rossem