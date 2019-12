Hartverwarmende dag bij autbedrijf De Groot; actie met AED

NOORDELOOS • In het afgelopen jaar vierde autobedrijf De Groot aan de Botersloot 59 in Noordeloos het 90-jarig jubileum. Dit werd gedaan met het motto '90 jaar hart voor uw auto!'.

"Aan het eind van het jaar hebben we de laatste jaren altijd een opvallende actie voor iedereen", vertellen Henny en Klazien van autobedrijf De Groot. "We hebben er deze keer wat anders op bedacht, we gaan geen ijskrabbers, mutsen of korting weggeven. Maar hebben er voor gekozen om een AED (automatische externe defibrillator) aan te schaffen en op te hangen buiten bij ons bedrijf. Dus naast dat we hart hebben voor de auto, doen we nu wat voor het hart van de mens, de motor van het lichaam."

De AED hangt in een buitenkast met pincode en is dag en nacht ter beschikking voor iedereen in de omgeving. De AED wordt ook aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem en de Hartstichting en staat dan in contact met de 112 meldkamer. Bij een hartstilstand worden burgerhulpverleners naar de AED gestuurd en is de code bij hen bekend. Henny: "De AED is niet alleen nuttig voor ons bedrijf, we willen hiermee ook bijdragen aan een betere dekking van AED's in Noordeloos."

"We gaan binnenkort een training aanbieden in ons bedrijf om de AED te kunnen gebruiken en de basisbeginselen van de reanimatie te leren", vervolgt Klazien. "Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan het praktisch handelen. Situaties die zich voor kunnen doen bij het werken met de AED worden uitgebreid geoefend. Zo durft iedereen de AED te bedienen als het nodig is. Het lijkt ons heel zinvol dat zoveel mogelijk mensen in onze omgeving onze AED kunnen bedienen en daardoor mogelijk levens kunnen redden. We zouden het fijn vinden als er een groep buurt- en/of dorpsgenoten de training komt meedoen, deze duurt een dagdeel en wordt kosteloos door ons aangeboden."

Op zaterdag 28 december is iedereen uitgenodigd om gezellig even binnen te lopen van 's morgens 09.00 tot 's avonds 21.00 uur. Er zijn koffie en oliebollen en uiteraard staan de auto's er pico bello bij. Het is dan ook mogelijk om informatie te krijgen en aan te melden voor de AED training.

Voor meer informatie: www.degrootauto.nl.