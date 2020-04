Boete voor boer in Hoogblokland voor verbranden snoeiafval

HOOGBLOKLAND • Een boer uit Hoogblokland kreeg zaterdagmiddag een boete voor het illegaal verbranden van snoeiafval.

Die middag rukte de brandweer uit naar aanleiding van een melding van een woningbrand aan de Beemdweg te Hoogblokland. Het bleek echter te gaan om een agrariër die snoeihout van knotwilgen aan het verbranden was.

Aangezien het hout 'nat' was, rookte het flink, waardoor de rook in de wijde omtrek zichtbaar was. De brand werd geblust. De agrariër heeft een proces verbaal gekregen voor het verbranden van snoeiafval zonder daarvoor verleende vergunning.