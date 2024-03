NOAD’32-trainer Denny van Geffen: ‘Als wij ons handhaven, is dat een Houdini-act’

WIJK EN AALBURG • NOAD’32 heeft in de clubgeschiedenis veel ups en downs meegemaakt. Nu balanceert het eerste elftal op het slappe koord en dreigt weg te zakken naar de vijfde klasse.

Anton de Waal (71) was 19 jaar voorzitter van NOAD’32 en is nog altijd onmisbaar bij de club. Voor zijn verdiensten is hij benoemd tot erelid.

NOAD’32 werd sinds 1990 vijfmaal kampioen met een promotie naar de derde klasse en vier keer bereikte het de tweede klasse. Het lukte ‘Nooit Opgeven Altijd Doorzetten’ nooit om het tweedeklasseschap te prolongeren.

‘NOAD richt zich altijd weer op’

De Waal: “Wij staan er nu met de naderende vorming van de vijfde klasse, in de huidige vierde klasse niet goed voor, maar toen ik destijds aantrad speelden wij in de eerste klasse van de afdeling Dordrecht. Uit dat dal zijn wij ook gekomen. Nu heeft het ook tijd nodig, maar NOAD richt zich altijd weer op.”

Nu is het gat met nog zes duels te gaan weer zes punten en dat wordt een behoorlijke kluif De Waal vervolgt: “Wij halen de laatste weken met overwinningen bij Well en zaterdag heel verrassend tegen Haaften, weer wat punten. Daar tussendoor hadden wij van Herovina niet hoeven verliezen. Jammer voor ons was dat Vuren zaterdag won van Herovina, anders was het gat met de veilige plaats slechts drie punten geweest. Nu is het gat met nog zes duels te gaan weer zes punten en dat wordt een behoorlijke kluif.”

Gemankeerd elftal in Beesd

Zaterdag gaat NOAD’32 op bezoek in Beesd bij de nieuwe fusieclub BRC. Een goede tegenstander, die zich tegen de ploeg van trainer Denny van Geffen praktisch veilig kan spelen.

“Wij gaan er weer vol voor, maar wij moeten dat wel weer doen met een zeer gemankeerd elftal door veel blessures en ook weer vakanties”, weet Van Geffen, die volgend seizoen overigens de overstap naar Herovina maakt.

Op een bepaald moment is het bijna niet meer op te vangen Van Geffen (44) pakt zijn lijstje met afwezigen erbij. “Van het elftal waarmee wij op de eerste speeldag op 23 september begonnen mis ik er nu tien. Dat is te veel. Des te groter is het compliment voor mijn ploeg met een handvol spelers vanuit het tweede elftal, dat zaterdag van het hooggeplaatste Haaften won.”

“De spelers die voorin voor de productie moesten zorgen zoals Mathijs Fitters, Julian Vos en Mike de Vaan, zijn geblesseerd en keren dit seizoen niet meer terug. Jeroen Verschuren zit voor zes weken in Thailand. Op een bepaald moment is het bijna niet meer op te vangen. Gelukkig keert Sven Bleijenberg deze week weer terug. Ik ga hem zaterdag op het kunstgras bij BRC nog niet inzetten. Dat is te link.”

Houdini-act

Qua trainingsopkomst mag Van Geffen nog niet klagen. Hij hoopt over vier weken het team bijeen te hebben waarmee hij het seizoen kan uitspelen. De KNVB heeft in de kleine uit elf clubs bestaande vierde klasse H, ook nog eens bedacht dat er na de wedstrijd op 20 april - NOAD’32 speelt dan tegen aanstaand kampioen BZC’14 - een gat van drie weken valt.

De club uit Wijk hervat dan op 11 mei pas tegen MVV’58, waarna het een week later tegen ASH het seizoen besluit. Het is voor NOAD’32 te hopen dat er dan nog iets op het spel staat. “Als wij ons gaan handhaven is dat een Houdini-act.”

Op hoger niveau trainen

Denny van Geffen noemt alles bij de KNVB bijzonder. “Ik weet dat dit niet mijn plafond is en dat ik op hoger niveau kan trainen. Daarom ga ik mij aanmelden voor de trainerscursus UEFA A. Als je ziet wat dat kost, welke eisen daaraan gesteld worden en hoeveel vrije tijd je daarin moet steken.”

Hij rekent voor. “Het is 75 euro voor een eerste gesprek, dan 350 euro voor lesmateriaal en of je dan nog even 10.350 euro voor de volledige cursus wil overmaken. En er is de verplichting bij een divisionist stage te lopen.”

Wout Pluijmert