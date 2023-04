ZVDO’74 bloeit als nooit tevoren

ANDEL • Vorige week zijn op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van ZVDO’74 maar liefst drie personen in het zonnetje gezet.

Emiel Goedel werd gehuldigd vanwege het feit dat hij al 25 jaar lid is van ZVDO’74. Voorzitter Lou Goedel mocht de presentjes overhandig met een korte toespraak van vader tot zoon. Marco van Rijswijk is vriendelijk bedankt namens de vereniging, omdat hij jarenlang hoofdsponsor is geweest van ZVDO’74.

Met name is dit zichtbaar geweest via de kledinglijn, zodat de sporters goed voor de dag kwamen. Verder heeft ZVDO’74 de luxepositie dat het sinds twee jaar een verkiezing heeft voort de vrijwilliger van het jaar. De vereniging is haar vrijwilligers zeer dankbaar en op deze manier wil het bestuur dit meer belichten. Iedereen die lid is mag een stem uitbrengen.

De gelukkige die dit jaar in het zonnetje werd gezet was Wim Crielaard. Hij draagt al jaren bij aan een leuke sfeer, creatieve en goed georganiseerde trainingen voor de selectiezwemmers. Het was ook Wims verjaardag. Een mooi cadeau met een mooi gebaar. ZVDO’74 wil nogmaals iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet.