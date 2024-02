Lovende reacties na eerste voorstellingen ‘De Gevulde Snoeshaan’ in Uitwijk

wo 21 feb 2024, 14:39

UITWIJK • Toneelvereniging Juliana speelt sinds afgelopen weekend de klucht ‘De Gevulde Snoeshaan’ van schrijver Mart Moors. De eerste twee volledig uitverkochte voorstellingen in De Hoogt zitten erop.

Wat een spektakel zetten de amateur-spelers van muziekvereniging Juliana weer op de planken. Lachen, gieren en huiveren bij het restaurant De Gevulde Snoeshaan. De taferelen van personeel, klanten en vooral de chef-kok maken er een gezellige avond van.

Lovende reacties

De reacties van de bezoekers van de eerste twee avonden waren lovend. Een kleine greep uit de reacties: ‘Dit was onze mooiste avond toneel’, ‘Dit kan alleen in Uitwijk’ en ‘Dit moet je echt zien en beleven’.

Wie dit wil zien, kan nog kaartjes kopen. Op drie van de acht avonden zijn er nog kaarten beschikbaar.

Kaarten bestellen

De tickets voor 1, 8 of 9 maart zijn te bestellen op maandag, dinsdag of woensdag tussen 17.00 uur en 19.00 uur bij Adje van der Stelt, via 06-51437050. De kaarten mogen worden afgehaald in De Hoogt in Uitwijk op dinsdag, woensdag of donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur.