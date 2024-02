Joost van Buchem uit Veen behaalt met band derde plaats in The Tribute, Battle of the Bands

VEEN • Joost van Buchem uit Veen heeft afgelopen zaterdag met de band Brothers of Blues de derde plaats behaald in de finale van het programma The Tribute, Battle of the Bands.

Dit betekent dat ze een half uur speeltijd krijgen in de Ziggo Dome. Alle vier de shows zijn inmiddels uitverkocht.

De voormalige inwoner van Den Bosch, bekend als Mr. Big Silver Horn in de band, woont al enkele jaren in Veen. Hij heeft muzikale bijdragen geleverd aan verschillende projecten, waaronder Liptease, Bosco, het Brabants Jazz Orkest en de Guus Tangelder Bigband.