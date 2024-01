Gereformeerde Gemeente Veen neemt orgel uit Friesland in gebruik, oude orgel naar Polen

VEEN • De Gereformeerde Gemeente van Veen neemt vrijdag 2 februari het nieuwe kerkorgel in haar nieuwe kerk aan de Mussentiend officieel in gebruik.

De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door de Vereniging Organisten der Gereformeerde Gemeenten (VOGG). De organisten Dick den Engelsman en Herman den Hollander, die de kerkgemeente ook adviseerden bij de aanschaf, zullen de presentatie van het gerestaureerde kerkorgel voor hun rekening nemen.

Geduld was nodig

In oktober van het vorige jaar namen de leden van de Gereformeerde Gemeente dankbaar hun nieuwe kerk al in gebruik, maar het begeleiden van de erediensten op het nieuwe orgel moest nog op zich laten wachten.

Orgelbouwer Pels & Van Leeuwen uit Rosmalen was namelijk nog niet helemaal gereed met de restauratie van het Bakker-Timmenga pijporgel uit 1911, dat voorheen in de Gereformeerde kerk van Sexbierum dienst deed. Dus moest men nog even geduldig zijn.

Orgel met 20 stemmen

Het nieuwe orgel moest er komen, omdat er afscheid was genomen van het oude orgel dat decennia lang in de oude kerk de samenzang begeleidde.

“Het oude Valckx en Van Kouteren orgel was een pneumatisch orgel met 11 stemmen. Het nieuwe orgel is een mechanisch orgel met meer draagkracht dus nog meer geschikt voor onze samenzang. Aanvankelijk had het orgel 19 stemmen. Onze wens was dit uit te breiden met een extra pedaalstem waardoor het nu dus 20 stemmen heeft”, leggen Jan-Willem Pieterse en Dick Boogaard, allebei gemeenteorganist en deel uitmakend van de in 2020 geformeerde orgelcommissie, uit.



Het Bakker-Timmenga pijporgel uit 1911 - Dick den Engelsman

Meerdere orgels bekeken

Dat het nieuwe orgel uit het Friese land nu in Veen staat stemt tot dankbaarheid, zeggen Pieterse en Boogaard.

“Dat dit orgel op ons pad is gekomen zijn we heel blij mee. Het vinden van een geschikt orgel was geen gemakkelijke taak. We hebben diverse orgels bekeken. Uiteindelijk kwam het orgel uit Sexbierum via orgelbouwer Pels & Van Leeuwen in beeld.”

“Het orgel was vanwege een samensmelting naar één PKN-gemeente daar overcompleet. En het voldeed aan onze wensen.”

Secure klus

Een orgel elders demonteren en dan weer op een andere plaats opbouwen is een secure klus die alleen voorbehouden is aan professionals. Orgelbouwer Pels & Van Leeuwen kreeg dan ook begrijpelijk die taak. De orgelbouwer demonteerde het orgel al in maart 2022 en startte vervolgens in april 2023 in de werkplaats in Rosmalen met de restauratie.

Vervolgens werd het in de nieuwe kerk weer opgebouwd. Oorspronkelijk was de kleur van het orgel bruin. Het specialistisch schildersbedrijf De Jongh uit Waardenburg zette er een zwarte kleur op en bracht ook het bladgoud aan. Vanaf 17 december doet het nu al dienst in de nieuwe kerk.

Oude orgel naar Polen

Het oude Valckx en Van Kouteren orgel heeft overigens een ander leven gekregen. “Dat is verkocht en heeft een nieuwe bestemming gevonden in Polen”, vertelt Pieterse.

Ook gasten uit Friesland verwacht

De bijeenkomst vrijdagavond 2 februari begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. “Diverse gemeenteleden van de kerk in Sexbierum zijn ook heel benieuwd hoe hun orgel er nu uitziet en zullen ook naar Veen komen”, weet Boogaard.

Na de bijeenkomst is er gelegenheid het kerkorgel van dichtbij de bezichtigen.