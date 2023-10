Opvallende vechtpartij in Veen gaat rond op social media

VEEN • In Veen heeft zich maandagmiddag een opvallende vechtpartij voorgedaan, die nu de ronde doet op social media.

Op de Frederik Hendrikstraat brak een gevecht uit waarbij meerdere personen betrokken waren. In videobeelden is te zien hoe een aantal mannen en vrouwen elkaar te lijf gaan, waarbij stokken worden gebruikt. Zelfs een omstander die het tafereel met zijn mobiele telefoon vastlegt, wordt niet gespaard en krijgt klappen.

Toen de politie arriveerde was de vechtpartij al gestopt. Het is niet bekend of de betrokken personen inwoners van Veen zijn.