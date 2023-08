Rijbewijskeuringen CBR in Heusden

1 uur geleden

Nieuws 181 keer gelezen

REGIO • Een medische keuring voor het verlengen van het rijbewijs is nodig wanneer iemand 75 jaar of ouder is, wanneer iemand een groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer iemand om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in De Schakel in Heusden op dinsdag 19 september medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 50 euro. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs 70 euro.

Regelzorg adviseert om vier maanden voor de einddatum van het rijbewijs te starten met de verlengingsprocedure van het rijbewijs indien er een medische keuring nodig is. Bestuurders moeten eerst een gezondheidsverklaring invullen en kopen via de gemeente, via Regelzorg of via www.cbr.nl. Voordat iemand een afspraak kan maken voor de keuring, moet de ingevulde vragenlijst worden opgestuurd naar het CBR. Het CBR stuurt als antwoord een verslag, dat de keuringsarts moet invullen. De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal in en versturen deze direct naar het CBR.

Een afspraak voor het spreekuur kan uitsluitend gemaakt worden via RegelZorg op www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn 088-23 23 300.