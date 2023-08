Dennis van der Steen met Achilles Veen een onbekend avontuur in: ‘We snakken met z’n allen naar succes’

17 minuten geleden

Nieuws 93 keer gelezen

VEEN • Bij Achilles Veen worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het nieuwe seizoen. De manschappen van trainer Dennis van der Steen gaan het zuiden in met een competitie die voornamelijk bestaat uit ‘zondagsclubs’.

Natuurlijk stond men bij Achilles Veen niet te juichen bij de indeling in de Vierde Divisie C met voornamelijk zondagploegen. Daarmee moet Achilles Veen de focus verleggen van het vertrouwde ‘west’ naar het onbekende ‘zuid’.

“Het is gewoon jammer dat je op zaterdagavond moet gaan voetballen. Toen wij het hoorden, was dat even balen. Je bent dertien zaterdagen laat thuis. Daar moeten we ons op in gaan stellen”, aldus de 47-jarige trainer Dennis van der Steen.

“Het heeft op zich ook leuke kanten, maar minder is dat het zoveel zondagploegen zijn. We geven het een kans en moeten maar kijken wat het gaat opleveren. Het is weer eens wat anders. Andere tegenstanders en andere bestuurskamers. Misschien is het verfrissend.”

Krappe selectie

Het afgelopen seizoen kwam Achilles Veen niet goed uit de verf. Met name voor de winterstop worstelde men in Veen met een slechte start. Na de winterstop ging het wat beter, al speelde Achilles Veen zich pas één wedstrijd voor het einde veilig na een Houdini-act bij WNC, waar het een 2-0 achterstand nog keerde naar 2-3.

Van der Steen kijkt er met een wisselend gevoel op terug. “Van tevoren had niemand kunnen beseffen dat we zouden kunnen degraderen. We waren met heel veel enthousiasme het seizoen ingegaan, maar konden niet brengen wat we moesten brengen. De eerste seizoenshelft was teleurstellend en stonden we er niet goed voor. Het probleem was ook dat onze spits Pim Goossens meteen zwaargeblesseerd raakte aan zijn knie, net als blessures van andere spelers. Dus we begonnen al met een krappe selectie. Dat heeft ons in het begin achtervolgd”, blikt de trainer van Achilles Veen terug.

“Na de winterstop hebben we een ander pad en spelsysteem gekozen. Wat meer behoudender en op resultaat. Dat pakte beter uit en we hebben nog aardig wat punten gehaald”, was Van der Steen opgelucht dat de Veense trots het had gered.

Discipline

Dennis van der Steen zit al bijna vijftien jaar in het trainersvak. Hij staat bekend als een trainer met heel veel empathie naar de spelers en als een trainer met een duidelijk verhaal. “Verder hou ik enorm van de discipline en dat je het met elkaar moet doen. Ook als team moet je iets neerzetten. En ik straal in alles uit dat ik wil winnen”, aldus de trainer.

“Als trainer ben ik rustiger geworden. Als je langer in het trainersvak zit, reageer je ook anders. In het begin reageer je misschien nog teveel als voetballer, maar als je er langer in zit, heb je de emoties beter onder controle. Dan reageer je niet meer vanuit je emotie, maar dan probeer je het rustig te overzien en raak je minder snel in paniek. Dat heeft ons ook geholpen in de tweede seizoenshelft afgelopen seizoen. Ik raakte niet in paniek, bleef rustig en hield de rijen gesloten. We hebben het met elkaar opgelost.”

Meer balans in selectie

Er vertrokken twaalf spelers en er kwamen acht nieuwelingen bij. De selectie voor het nieuwe seizoen is op orde, stelt trainer Van der Steen. “We zijn nu meer in balans. Ik denk dat dit het toverwoord zal zijn dit seizoen. Vorig seizoen hadden we veel spelers, die door omstandigheden en blessures niet altijd aanwezig konden zijn. We hebben nu voor wat oudere spelers gekozen die al iets in het amateurvoetbal hebben gepresteerd, zoals Stephan Warmolts, Luca den Heijer, Ayrton Statie, Jan Schimmel, Mathijs Donatz en Ingo van Weert. Verder hebben jeugdig elan met Robin Damen, Wim Timmermans -die van het tweede elftal komt-, Jochem Scheij en het 18-jarige talent Ray Versluis.”

“Ik denk dat we de gaten die vielen, keurig netjes hebben ingevuld”, stelt de oefenmeester. “Verdedigend hebben we wat meer zekerheid ingebouwd en de focus is dat we achterin niet teveel treffers tegen krijgen. Ook doelpunten maken heeft de aandacht. Dat hebben we afgelopen seizoen te weinig gedaan.”

Verwachtingen

Het is lastig om verwachtingen uit te spreken voor het nieuwe seizoen met de onbekende zondagsclubs. “Het zijn allemaal nieuwe ploegen voor ons. Ik weet er weinig van en zij niet van ons. Ik focus me vooral op mijn eigen ploeg. Ik kan je vertellen dat ik heel enthousiast ben over de ploeg die we nu hebben, maar garanties zijn er niet. Ik hoop dat we in de middenmoot kunnen mee draaien. Waar we gaan eindigen is moeilijk om te zeggen. Het liefst hoop je als trainer bovenin mee te doen, maar laten we eerst maar zorgen dat we niet teveel achterop raken.”

“Dat is het eerste doel. Wij moeten vertrouwen uitstralen en laten zien dat we moeilijk te verslaan zijn. We zullen ook zeker wat wedstrijden gaan kijken op zondag om onze tegenstanders te analyseren. Ik heb er zin in en de spelers ook. Bij de eerste training was iedereen er, dat zegt genoeg. We willen de vieze smaak van afgelopen seizoen wegspoelen en met nieuw elan starten. Vorig seizoen hebben we het gewoon niet goed gedaan. Daar zijn we allemaal debet aan en daar balen we van.”

“We snakken met z’n alles naar succes”, aldus de trainer, die blij is met Bas van Loon als assistent. “Ik denk dat hij de ideale opvolger is van Jean Philip Becht. Het is iemand die al tien jaar bij de club zit en ambities heeft als trainer. Hij is leergierig en bekend bij de spelers.”

Nico van Es

Dennis van der Steen

Leeftijd: 47 jaar

Woonplaats: Houten

Dagelijks leven: Leidinggevende

Clubs als speler: Brederodes, FC Utrecht, Elinkwijk, Huizen, IJsselmeervogels, Geinoord, Everstein

Clubs als trainer: Everstein, Valleivogels, Sliedrecht, Achilles Veen

Aantal seizoenen bij Achilles Veen: 2